Apple Music Classical est disponible sur Android

Comme pour les utilisateurs sous iOS, les utilisateurs Android pourront profiter d'Apple Music Classical s'ils possèdent un abonnement Apple Music (hors abonnement Voice). L'application nécessite Android 9 (Pie) ou une version ultérieure et bien sûr d'une connexion internet (sauf si vous avez téléchargé une playlist pour l'écouter hors ligne).

Si vous êtes sur Android et que vous appréciez la musique classique pour vous détendre le soir en rentrant du travail, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Apple propose depuis quelques heures la version Android de sa célèbre application Apple Music Classical , l'occasion d'accéder à un gigantesque catalogue qui permettra de combler votre passion pour la musique classique. Créez ou découvrez de nouvelles playlists, écoutez vos artistes préférés... Les possibilités sont nombreuses avec Apple Music Classical ! Le géant californien présente une expérience identique à celle d'iOS, soit une qualité audio optimale (format Lossless haute qualité jusqu’à 192 kHz/24 bits), la compatibilité avec l'audio spatial sur de nombreux morceaux ainsi qu'une expérience sans publicité.

Le 28 mars 2023, Apple lançait sur l'App Store l'application Apple Music Classical, une app dédiée à la musique classique pour proposer une expérience plus poussée aux abonnés Apple Music. Après plus de 3 mois d'attente, c'est au tour des utilisateurs sous Android de bénéficier d'Apple Music Classical, la firme de Cupertino vient de lancer l'application sur le Play Store.

