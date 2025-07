Le Google Pixel 10 aurait la charge Qi2 façon MagSafe

Une image marketing de Google, partagée par le très prolifique leaker Evan Blass (@evleaks), suggère que les prochains smartphones Pixel 10 de Google, qui devraient être dévoilés le 20 août, prendront en charge une charge sans fil de type MagSafe sans nécessiter de coque. L'image montre un chargeur sans fil magnétique fixé directement à l'arrière de l'appareil, très similaire au chargeur MagSafe d'Apple pour les iPhone 12 et plus récents (excepté l’iPhone 16e).

Une nouveauté chez Google

Cette nouveauté est cohérente avec les rumeurs qui ont été publiées ces dernières semaines, car le Pixel 10 devrait supporter la norme Qi2, qui intègre le design MagSafe d'Apple.

Evan Blass a un solide historique de fuites précises, principalement pour les appareils Android, mais occasionnellement pour les produits Apple également. Par exemple, en 2020, il a divulgué des images de l'iPhone 12 et du HomePod mini quelques heures avant leur annonce officielle.



Alors qu'Apple a introduit MagSafe avec l'iPhone 12 en 2020, l'adoption par Google d'une technologie similaire dans le Pixel 10 intervient cinq ans plus tard. Un fait notable rare, Apple n’étant généralement pas la société qui innove le plus, préférant arriver plus tard mais avec une technologie plus efficace. Elle l’avait fait par exemple avec le premier iPhone et son incroyable écran tactile Multi-Touch, mais aussi avec le Touch ID ou le Face ID.



Google présentera ses Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro Fold le 20 août, alors qu’Apple dévoilera les iPhone 17 vers le 9 septembre.