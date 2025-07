Samsung commente l'iPhone pliable d'Apple

Sûre de sa force, Samsung estime qu'elle est en avance sur Apple concernant les smartphones pliants. Une déclaration logique quand on sait qu'Apple n'a même pas encore sorti son premier appareil tandis que Samsung vient de dévoiler sa septième génération avec les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7.

Samsung répond à l’arrivée de l’iPhone pliable

Lors d’une récente interview, Choi Won‑Joon, responsable de la division mobile de Samsung, a déclaré que la marque sud‑coréenne serait déjà « plusieurs années en avance » lorsque l’iPhone pliable d’Apple sortira. Samsung, qui domine actuellement le marché des téléphones pliants avec sa gamme Galaxy Z, voit l’arrivée d’Apple comme un signe de validation de cette technologie mais reste confiant sur son avance en innovation.

Le dirigeant a également indiqué que l’évolution des smartphones passerait par deux axes principaux : les écrans pliables et l’intelligence artificielle, deux domaines dans lesquels Samsung investit massivement.

Samsung se prépare à l’iPhone pliable d’Apple

Même si Apple n’a pas encore dévoilé son premier iPhone pliable, Samsung prépare déjà sa réponse. L’entreprise prévoit de renforcer sa communication marketing autour de son avance technologique et de ses années d’expérience dans les écrans flexibles. Les prochains Galaxy Z devraient donc être mis en avant comme des produits matures, tandis que Samsung compte capitaliser sur son écosystème d’IA multi‑agents pour se différencier dès que l’iPhone pliable sera annoncé.

Cette anticipation fait partie d’une stratégie plus large : ne pas attendre la réaction d’Apple, mais occuper le terrain médiatique et technologique avant même l’arrivée de la concurrence. Car une fois qu'Apple débarque sur un marché, on sait la place qu'elle prend de manière immédiate.

Galaxy Z Fold 7 et Gemini

Samsung a récemment lancé les Galaxy Z Fold7 et Z Flip7. Ces modèles intègrent déjà en profondeur Google Gemini Live directement dans l’interface One UI, permettant d’avoir des conversations en temps réel et d’accéder à des fonctionnalités IA avancées. La marque annonce également que Galaxy AI sera bientôt disponible sur plus de 400 millions d’appareils existants.



Le succès de Gemini sur la série Galaxy S25 a confirmé l’intérêt des utilisateurs pour l’IA intégrée dans les smartphones, ce qui pousse Samsung à aller plus loin avec la génération S26 et à diversifier les assistants proposés.

Le Galaxy S26 misera sur plusieurs IA

Pour accompagner la sortie de la série Galaxy S26 prévue début 2026, Samsung ne veut pas se limiter à Google Gemini, déjà intégré dans les modèles récents. L’entreprise travaille à inclure plusieurs assistants IA au choix de l’utilisateur, en fonction de ses besoins. Parmi les partenaires envisagés figurent Perplexity AI et ChatGPT, en plus de l’assistant maison Galaxy AI.

Cette approche vise à transformer le smartphone en un véritable « centre d’IA personnel » où plusieurs agents intelligents pourraient coexister et collaborer pour offrir des réponses plus précises et adaptées. Apple semble d'ailleurs avoir la même stratégie pour le futur.