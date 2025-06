Vivo X Fold 5 : le premier Android compatible avec l'Apple Watch ?

Vivo annonce une première qui fait sensation dans l'écosystème mobile : son prochain smartphone pliant, le X Fold 5, serait capable de se connecter à une Apple Watch. Une promesse technologique audacieuse qui soulève autant d'interrogations que d'enthousiasme, surtout quand on connaît la politique ultra-fermée d'Apple concernant ses appareils.

Un partenariat technologique improbable

Selon les publications officielles de Vivo sur Weibo, l'Apple Watch pourrait afficher les appels et messages du X Fold 5, tout en synchronisant les données de santé avec l'application Vivo Health. Cette intégration passerait par une connexion iCloud et s'étendrait même aux autres produits Apple comme les MacBook et AirPods. Le constructeur chinois évoque la possibilité d'utiliser son smartphone pliant comme écran secondaire d'un Mac.

Cependant, les détails techniques restent volontairement flous. Apple n'a jamais officiellement autorisé l'utilisation de sa montre connectée avec Android, malgré des considérations internes abandonnées pour des "limitations techniques". En réalité, cette compatibilité reposerait probablement sur un système de contournement nécessitant un iPhone connecté en parallèle, plutôt qu'un véritable jumelage natif.



Fait intéressant : Vivo montre une Apple Watch Series 9 et non pas la 10. On ne sait pas pourquoi, mais il est possible qu'Apple ait fait une modification hardware dans la Series 10 et qu'il soit devenu impossible pour vivo de contourner le système.

Une stratégie risquée face à Apple

Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large des constructeurs chinois pour séduire les utilisateurs d'iPhone, particulièrement sur leur marché domestique. Oppo et d'autres marques tentent déjà d'intégrer certains services Apple dans leurs appareils Android, mais Vivo va plus loin en s'attaquant au produit le plus verrouillé d'Apple.

Le risque est considérable : si la solution repose sur un hack, Apple pourrait facilement bloquer cette fonctionnalité via une mise à jour logicielle. La firme de Cupertino n'a aucun intérêt stratégique à faciliter l'usage de ses accessoires avec des smartphones concurrents, même si cela pourrait augmenter les ventes d'Apple Watch. Cette annonce ressemble davantage à un coup de communication qu'à une véritable révolution technologique durable.



