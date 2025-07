Nothing Phone (3) officiel : l'iPhone killer à 849€ ?

Nothing vient de lever le voile sur son Phone (3), marquant un tournant stratégique pour la jeune entreprise britannique. Ce nouveau smartphone, présenté comme le premier "véritable flagship" de la marque, s'affiche à 849 euros et vise directement les géants du marché premium comme Apple. Avec cette approche plus ambitieuse, Nothing espère séduire un public plus large tout en conservant son identité visuelle distinctive.

Une puissance qui rivalise avec les grands noms

Le Nothing Phone (3) mise sur des performances solides avec le processeur Snapdragon 8S Gen 4, accompagné de 12 ou 16 Go de RAM selon la configuration choisie. Cette puce, bien qu'elle ne soit pas la plus puissante du marché actuel, offre des performances largement suffisantes pour la majorité des usages, y compris les jeux les plus exigeants. Le stockage démarre à 256 Go, extensible à 512 Go pour 100 euros supplémentaires.

L'écran AMOLED de 6,67 pouces affiche une définition de 2800 × 1260 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sa luminosité maximale de 4500 nits le place au niveau des références du secteur comme les derniers Galaxy de Samsung. La batterie de 5150 mAh représente une progression notable de 17% par rapport au modèle précédent, renforcée par la technologie silicium-carbone qui optimise l'efficacité énergétique. La charge rapide de 65W et la charge sans fil de 15W complètent un ensemble technique cohérent.

Nothing s'engage également sur le long terme avec cinq années de mises à jour Android et sept ans de correctifs de sécurité, rivalisant ainsi avec les promesses d'Apple pour ses iPhone ou de Google pour ses Pixel.

Glyph Matrix : l'évolution d'une signature visuelle

La grande nouveauté réside dans l'abandon du système d'éclairage traditionnel au profit du Glyph Matrix. Cette matrice de 489 LED remplace les bandes lumineuses caractéristiques des modèles précédents par un petit écran circulaire situé dans le coin supérieur droit du dos. Cette approche moins spectaculaire que les précédentes générations offre néanmoins plus de possibilités d'interaction et de personnalisation.

Le Glyph Matrix affiche diverses informations comme l'heure, le niveau de batterie ou les notifications, mais se distingue surtout par ses "Glyph Toys". Ces mini-applications ludiques incluent un jeu de bouteille, pierre-papier-ciseaux ou encore une boule magique. Nothing mise sur sa communauté de développeurs pour enrichir ces fonctionnalités, ouvrant ses SDK aux créateurs tiers.

Un bouton tactile dédié au dos permet de naviguer entre ces différentes fonctions, rappelant l'approche d'ASUS avec ses téléphones gaming ROG qui proposent déjà des écrans similaires depuis plusieurs années. Cette évolution moins radicale que prévu traduit peut-être une volonté de rassurer sur ce premier flagship.

La partie photo adopte une approche uniformisée avec quatre capteurs de 50 mégapixels : un principal, un téléobjectif 3x, un ultra grand-angle à l'arrière et un capteur frontal. Cette configuration témoigne de l'ambition premium de Nothing, même si la qualité finale dépendra largement des algorithmes de traitement, historiquement le point faible de la marque face aux références que sont l'iPhone ou les Pixel de Google.

Le Nothing Phone (3) sera disponible en précommande dès le 4 juillet pour une commercialisation le 15 juillet à partir de 849€ sur le site officiel. Cette stratégie plus agressive sur les prix et la distribution témoigne de la confiance de Carl Pei dans son nouveau produit.



Dans le même temps, Nohing a annoncé son premier casque audio Headphone (1) fidèle au design de la marque, tout en transparence.