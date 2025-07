Google unifie ses systèmes : Android remplacera ChromeOS

Google révèle enfin ses plans pour fusionner ChromeOS et Android en une plateforme unique. Cette information, confirmée par Sameer Samat, président de l'écosystème Android, marque un tournant stratégique majeur pour le géant de Mountain View dans sa course face à l'écosystème unifié d'Apple.

Une stratégie pour rivaliser avec l'écosystème Apple

Lors d'une interview avec TechRadar, Sameer Samat a interpellé un journaliste sur son utilisation d'un MacBook, d'un iPhone et d'une Apple Watch. Cette question apparemment anodine révèle en réalité la philosophie derrière cette fusion : créer un écosystème Google aussi cohérent que celui d'Apple. "Nous allons combiner ChromeOS et Android en une seule plateforme", a déclaré Samat, ajoutant qu'il s'intéresse particulièrement à la façon dont les utilisateurs emploient leurs ordinateurs portables aujourd'hui.

Cette unification répond à une logique évidente : pourquoi maintenir deux systèmes d'exploitation distincts quand Apple prospère avec son approche intégrée ? Contrairement à Apple qui conserve une séparation (de moins en moins nette) entre iPadOS et macOS, Google fait le pari inverse en fusionnant ses plateformes.

Android prépare sa transformation desktop

Les signes de cette évolution sont déjà perceptibles dans les récentes versions d'Android. Le système mobile intègre progressivement un mode bureau similaire au Samsung DeX, permettant d'obtenir une interface comparable à celle d'un ordinateur traditionnel lorsqu'un smartphone ou une tablette Android est connecté à un écran externe. Soit dit en passant, on aimerait bien qu'une telle feature arrive sur iOS avec Stage Manager, comme l'avait suggéré Majin Bu.

Cette fonctionnalité jette les bases techniques de la fusion annoncée. Android 16 améliore déjà la gestion des fenêtres redimensionnables et le support des écrans externes, préparant le terrain pour remplacer ChromeOS. Ces développements suggèrent que Google travaille depuis longtemps sur cette transition, qui pourrait transformer radicalement le paysage des systèmes d'exploitation.

L'enjeu dépasse la simple unification technique : il s'agit de positionner Android comme un concurrent crédible face à Windows et macOS, tout en tirant parti de la puissance croissante des processeurs Qualcomm pour PC. Cette fusion pourrait également démocratiser l'accès aux fonctionnalités d'intelligence artificielle sur davantage d'appareils, renforçant l'écosystème Google dans son ensemble.

Un changement de philosophie

Jusqu'à maintenant, les Chromebook étaient des ordinateurs peu puissants qui tiraient partie du cloud. Traitement de texte, édition photo/vidéo, tâches bureautiques basiques... toute la puissance nécessaire était déportée sur le cloud. Cela donnait des ordinateurs très simples, autonomes, légers et surtout à des prix très bas — à tel point qu'Apple perdit certaines parts de marché aux Etats-Unis. Si Android et ChromeOS fusionnent, deux scénarios sont possibles.



Google pourrait adopter la même stratégie qu'avant, c'est-à-dire déporter la puissance de calcul sur les serveurs. Cela peut rester une approche intéressante continuer à proposer des ordinateurs à bas coût. Dans le même temps, les Chromebook pourraient tirer parti de la puissance des processeurs Qualcomm Snapdragon pour devenir de vraies machines capables de rivaliser avec les MacBook.



Et si la consécration de Qualcomm passait par Google ? Les processeurs Snapdragon pour PC sont bien trop limités par leur plateforme : Windows. Microsoft ne fait rien pour permettre l'émergence des CPU ARM sur son système d'exploitation, et l'écosystème n'est globalement pas prêt. Qualcomm pourrait profiter d'une plateforme prête pour les processeurs ARM, éprouvée depuis des années, pour enfin montrer la puissance de ses puces. Si cela arrive, la première concurrence aux MacBook émergerait enfin, des années après l'arrivée d'Apple Silicon.