🔥 Google présente les Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro Fold

Lors de sa conférence du 20 août 2025, Google a présenté sa nouvelle gamme de smartphones : le Pixel 10, le Pixel 10 Pro et le Pixel 10 Pro Fold. Une gamme complète qui s'étend jusqu'au marché des smartphones pliables.

Google Pixel 10 : une toute nouvelle gamme pour 2025-2026

Lors de la conférence “Made by Google” de ce mercredi 20 août 2025, Google a dévoilé sa nouvelle gamme de smartphones Pixel 10, composée de trois modèles : le Pixel 10, le Pixel 10 Pro et le Pixel 10 Pro Fold. Ces appareils intègrent des avancées majeures en matière de performance, de photographie et d’intelligence artificielle, tout en offrant une variété de couleurs et de configurations pour répondre aux besoins divers des utilisateurs.

Google Pixel 10 : l'entrée de gamme à 900 €

Le Pixel 10 est équipé de la puce Tensor G5, offrant une puissance CPU améliorée de 34 % et des capacités d’IA sur appareil augmentées de 60 % par rapport au Pixel 9. Il dispose d’un écran OLED de 6,3 pouces, résolution Full HD+ et luminosité maximale de 3 000 nits, idéal pour une lecture confortable même en plein soleil.



Sa batterie de 4 970 mAh assure jusqu’à 24 heures d’autonomie et prend en charge une charge rapide 30W (55 % en 30 minutes). Côté photo, il intègre un téléobjectif x5 et la fonction Coach Photo assistée par IA pour des clichés optimisés. Il est également compatible avec Gemini Live, permettant d’interagir vocalement avec l’IA en temps réel.



Le Pixel 10 est proposé en Indigo, Givre, Vert Citron et Noir Volcanique, à partir de 899 €.

Google Pixel 10 Pro (et Pro XL) : le top niveau photo/vidéo

Le Pixel 10 Pro reprend la puce Tensor G5 et le système d’IA Gemini, avec un module photo avancé : zoom optique x5, zoom numérique x100 et stabilisation vidéo Video Boost pour des enregistrements ultra-fluides. Son écran OLED de 6,7 pouces offre une résolution QHD+ et une luminosité de 3 000 nits, tandis que sa batterie de 5 000 mAh assure jusqu’à 26 heures d’autonomie, avec recharge rapide 30W et recharge sans fil 20W.

Les couleurs disponibles sont Blanc Lune, Bleu Glacier, Noir Obsidienne et Vert Forêt, à partir de 1 099 €. Une version XL (écran plus grand) est également disponilbe à partir de 1 299 €.

Google Pixel 10 Pro Fold : le pliable de Google

Le Pixel 10 Pro Fold est le premier smartphone pliable de Google à certification IP68, résistant à l’eau et à la poussière. Son écran interne Super Actua Flex de 8 pouces avec 3 000 nits de luminosité offre une expérience multimédia immersive et un multitâche efficace.



La batterie de 5 500 mAh fournit jusqu’à 28 heures d’autonomie, avec recharge rapide 30W et sans fil 20W. La charnière sans engrenages assure une durabilité de plus de 10 ans. Il embarque le système d’IA Gemini optimisé pour le format pliable. Les couleurs disponibles sont Argent, Noir et Bleu Cosmos, à partir de 1 899 €.