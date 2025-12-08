Apple et Google s’associent pour simplifier le passage entre iPhone et Android

Apple et Google ont collaboré pour simplifier la transition entre iPhone et Android, dans les deux sens. Dans les mois et années à venir, passer d’une plateforme à l’autre devrait devenir bien plus fluide et complet qu’aujourd’hui.

Google et Apple s’associent pour simplifier le passage entre Android et iPhone

Dans une collaboration surprenante, Apple et Google travaillent ensemble pour faciliter le transfert de données entre iPhone et Android. Cette initiative vise à rendre l’expérience de changement de plateforme beaucoup plus fluide pour les utilisateurs qui souhaitent passer d’un écosystème à l’autre.



La fonctionnalité commence à être déployée avec la version Android Canary 2512, disponible sur tous les appareils Pixel. Du côté d’Apple, elle arrivera prochainement avec une future version bêta d’iOS 26. Cette collaboration permettra de transférer davantage de types de données directement lors de la configuration initiale d’un nouvel appareil, éliminant ainsi plusieurs étapes compliquées du processus de migration.

Les deux géants de la technologie ont confirmé que des fonctionnalités supplémentaires et la prise en charge de nouveaux types de données seront ajoutées avant le lancement officiel. Pour l’instant, les versions disponibles sont des versions bêta destinées aux développeurs et ne sont pas recommandées pour une utilisation quotidienne, car elles peuvent présenter des problèmes de performance.



Il est important de noter que ces versions préliminaires d’Android Canary et d’iOS 26 ne sont pas conçues pour le grand public. Le déploiement du côté Android se fera progressivement, appareil par appareil, tandis qu’Apple suivra son propre calendrier de développement. En attendant la disponibilité générale de cette nouvelle solution, les utilisateurs peuvent toujours utiliser les applications existantes : Move to iOS pour passer d’Android vers iPhone, et Android Switch pour effectuer la migration inverse.

Il y a quelques jours, on apprenait également qu’AirDrop est désormais officiellement compatible avec Android, d’abord sur les smartphones Google Pixel. Une nouveauté qui renforce la complémentarité entre iPhone et Android, après des années de blocage.

Source