Google poursuit sa stratégie dans l’intelligence artificielle en dévoilant Private AI Compute, un nouveau système cloud conçu pour renforcer la confidentialité des données tout en offrant plus de puissance aux fonctions d’IA.

Google lance Private AI Compute, un équivalent du relais privé iCloud d’Apple

Google a dévoilé une nouvelle technologie baptisée Private AI Compute, un système conçu pour permettre le traitement de l’intelligence artificielle dans le cloud tout en préservant la confidentialité des données. Ce service rappelle fortement le fonctionnement du relais privé iCloud d’Apple, qui redirige le trafic des utilisateurs via des serveurs sécurisés pour éviter toute surveillance ou traçage.

L’objectif de Google est clair, offrir la puissance des modèles d’IA les plus avancés, comme ceux de la famille Gemini, sans jamais exposer les données personnelles. Jusqu’ici, la plupart des traitements liés à l’IA étaient effectués localement sur les appareils afin de protéger la vie privée, mais les capacités croissantes des modèles nécessitent désormais des ressources supplémentaires que seul le cloud peut offrir.

Pour garantir cette confidentialité, Google a mis en place une infrastructure hautement sécurisée reposant sur ses processeurs maison, les TPU, et sur une nouvelle technologie appelée Titanium Intelligence Enclaves. Ces environnements isolés permettent d’exécuter des opérations d’intelligence artificielle sans que les ingénieurs de Google ou des tiers puissent accéder au contenu brut des requêtes.

Private AI Compute est déjà intégré dans les nouveaux smartphones Pixel, notamment les Pixel 10 et suivants. Grâce à lui, de nombreuses fonctionnalités profitent d’un traitement IA plus intelligent et plus rapide, tout en conservant les garanties de confidentialité associées au traitement local.

En pratique, Google s’aligne sur la philosophie d’Apple avec Private Cloud Compute, son propre système de cloud sécurisé. Les deux approches visent à créer un équilibre entre puissance de calcul et protection des données, un enjeu central à mesure que les assistants IA deviennent plus personnels et contextuels.