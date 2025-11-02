Nouveau Siri : Google Gemini va booster l'IA d'Apple en 2026

Mark Gurman de Bloomberg, dans son dernier épisode « Power On », a donné aperçu des développements en cours d’Apple Intelligence et la feuille de route ambitieuse de la société jusqu’en 2026. On parle évidemment du nouveau Siri tant attendu.

Une nouvelle confirmation

Le géant de la technologie prévoit toujours de lancer une version améliorée de Siri vers mars 2026 (via iOS 26.4), synchronisée avec l’introduction d’un écran domestique intelligent polyvalent offrant des options de base haut-parleur et de montage mural. À cela s’ajoutent un rafraîchissement imminent de l’Apple TV et un modèle HomePod mini 2 – tous deux prévus pour une sortie prochaine – qui serviront de plateformes idéales pour mettre en valeur la Siri améliorée et les capacités étendues d’Apple Intelligence.

Au cœur de cette refonte, la nouvelle Siri s’appuiera fortement sur l’IA Gemini de Google, intégrant une recherche web avancée alimentée par l’intelligence artificielle. Cependant, Gurman met en garde que le succès n’est pas garanti : l’adoption par les utilisateurs, des performances sans faille et la restauration de la réputation de longue date de Siri restent des obstacles incertains.



Selon les rapports, Apple rémunère Google pour développer une variante personnalisée de Gemini, optimisée pour fonctionner au sein de l’infrastructure sécurisée Private Cloud Compute d’Apple, alimentant ainsi les opérations backend de Siri. Il est important de noter que ce partenariat n’intégrera pas d’applications Google ou d’éléments de marque Gemini dans Siri ; il renforcera plutôt discrètement les fonctionnalités en arrière-plan, derrière l’interface polie et propriétaire d’Apple, pour répondre aux attentes des consommateurs.



En juin 2026, Apple prévoit de dévoiler iOS 27, macOS 27, watchOS 27 et les plateformes associées lors de sa WWDC 26. Ces annonces mettront l’accent sur des avancées substantielles en matière d’Apple Intelligence et sur la stratégie AI globale de l’entreprise. Parallèlement, la poussée d’Apple pour déployer Apple Intelligence en Chine rencontre des vents contraires persistants. Malgré des alliances avec des entreprises locales, la bureaucratie réglementaire a transformé le lancement en un calendrier en perpétuel mouvement, compliquant l'arrivée de la firme de Cupertino dans ce domaine. Mais que les chinois se rassurent, ils ne ratent rien, en tout cas à date.



Qui attend la vraie refonte de Siri ? Pour quelles raisons ?