Les Top et Replay 2025 sont disponibles sur Apple Music

Apple Music vient de lancer officiellement l’expérience « Replay 2025 », offrant aux abonnés un bilan coloré et ultra-détaillé de leurs habitudes d’écoute tout au long de l’année. Désormais entièrement accessible dans l’application Apple Music (et sur replay.music.apple.com), Replay 2025 va bien plus loin que les playlists mensuelles déjà proposées. Au cœur de l’expérience : une playlist personnalisée de fin d’année réunissant vos titres les plus écoutés en 2025, accompagnée d’un Highlight Reel partageable (images et courte vidéo) optimisé pour Instagram, TikTok et les autres réseaux sociaux. Apple a également publié les classements annuels.

Retour sur l'année 2025

Cette édition 2025 est plus riche que jamais : minutes totales écoutées, nombre d’artistes uniques découverts, genres préférés, et de nouvelles catégories comme Discovery (nouveaux artistes qui vous ont séduit), Loyalty (artistes fidèles année après année) et Comebacks (retours marquants dans votre rotation). Les abonnés de longue date peuvent aussi retrouver leur playlist Replay « All Time » depuis leur inscription. Depuis iOS 26, tout est intégré nativement dans l’app, et Replay 2025 est mis en avant dans les onglets Accueil et Nouveautés. Pour fêter cela, Apple expose même une installation spéciale lors de la Miami Art Week.

Les classements 2025

En parallèle, Apple a publié ses classements annuels officiels 2025, basés sur un ensemble de données élargi : streams mondiaux, identifications Shazam, consultations de paroles synchronisées, diffusions radio, usage d’Apple Music Sing et séances Fitness.



Le tube viral « APT. » de ROSÉ & Bruno Mars domine presque toutes les catégories : n°1 des Top Songs 2025 Monde, Top 100 Shazam, Top 100 Radio Mondial et Top 100 Paroles, et n°2 en Apple Music Sing.



Parmi les autres poids lourds : « Die With A Smile » de Lady Gaga & Bruno Mars, « Not Like Us » et « luther » (avec SZA) de Kendrick Lamar, ou encore « BIRDS OF A FEATHER » de Billie Eilish que l’on retrouve partout. Des surprises comme « Messy » de Lola Young ou « Ordinary » d’Alex Warren illustrent aussi la diversité des révélations 2025.



Tous les classements sont désormais consultables et écoutables directement dans l’application Apple Music. De leur côté, les artistes découvrent de nouvelles métriques Replay dans l’app Apple Music for Artists, avec croissance d’audience et comparaisons année après année.



À l’image de Spotify Wrapped ou du tout nouveau YouTube Recap, Apple Music Replay 2025 offre une façon ludique et nostalgique de boucler l’année musicale, avec encore plus de données, un partage optimisé et un coup de projecteur mondial sur les sons qui ont marqué 2025.