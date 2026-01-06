Apple Music se met à traduire les paroles de chansons en français

Apple Music discrètement en train d'intégrer la traduction des paroles en français, une fonctionnalité qui fait son apparition de manière progressive sur iOS 26. Si l'entreprise de Cupertino n'a encore rien annoncé officiellement, plusieurs utilisateurs constatent déjà l'arrivée de cette nouveauté sur certains morceaux de leur bibliothèque musicale.

Un déploiement encore limité

La traduction française s'affiche sous les paroles originales dans une police légèrement plus petite, permettant de suivre simultanément le texte dans sa langue d'origine. C'est notamment le cas avec des titres de Bad Bunny en espagnol, où la version française apparaît ligne par ligne. Toutefois, l'expérience reste inégale : de nombreux morceaux en anglais, coréen ou espagnol n'affichent aucune traduction, tandis que d'autres proposent étrangement du japonais au lieu du français. Apple semble tester cette fonction sans dévoiler de calendrier précis, ce qui explique ces variations d'une chanson à l'autre.

Depuis le lancement initial de cette fonctionnalité, six combinaisons linguistiques étaient disponibles, principalement axées sur l'anglais, le coréen, l'espagnol, le chinois simplifié et le japonais. Le français rejoint donc progressivement cette liste, même si impossible de savoir quels titres en bénéficieront sans les tester manuellement.

Une arrivée tardive face à la concurrence

Il faut reconnaître qu'Apple accuse un certain retard sur ce terrain. YouTube Music propose depuis plusieurs mois déjà la traduction automatique des paroles dans de multiples langues, offrant une flexibilité bien supérieure. D'autres plateformes ont également devancé Apple sur ce point, rendant cette intégration moins impressionnante qu'elle aurait pu l'être. Reste que pour les utilisateurs francophones d'Apple Music, cette évolution améliore l'expérience d'écoute, surtout pour découvrir des morceaux internationaux sans perdre le sens des textes.