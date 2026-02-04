Spotify rattrape Apple Music et modernise ses paroles avec trois nouveautés majeures

Spotify met enfin les paroles au cœur de son expérience d’écoute. Avec trois nouvelles fonctionnalités majeures, la plateforme comble son retard sur Apple Music et repense la façon dont les utilisateurs interagissent avec les lyrics, au quotidien comme hors ligne.

Spotify révolutionne ses paroles avec trois nouvelles fonctionnalités

La guerre des paroles musicales s’intensifie. Spotify vient d’annoncer trois mises à jour majeures de sa fonctionnalité lyrics, rattrapant enfin son retard sur Apple Music. Traductions mondiales, mode hors ligne et aperçu visuel repensé : le service suédois monte en puissance.

Les paroles hors ligne arrivent enfin

Spotify rejoint Apple Music qui proposait déjà cette fonction depuis iOS 26.2 en décembre dernier. Désormais, lorsqu’un utilisateur Premium télécharge une chanson pour l’écoute hors ligne, les paroles se sauvegardent automatiquement. Plus besoin de connexion internet pour chanter en karaoké dans le métro ou en avion. Cette fonctionnalité se déploie progressivement dans le monde entier, exclusivement pour les abonnés payants.

Traductions disponibles partout dans le monde

Après un déploiement initial dans seulement 25 pays l’année dernière, Spotify généralise sa fonction de traduction de paroles à l’échelle mondiale. Cette fois, elle concerne aussi bien les utilisateurs gratuits que Premium. Le fonctionnement reste simple : un bouton de traduction apparaît sur la carte des paroles, affichant la traduction sous les paroles originales. La langue s’adapte automatiquement aux paramètres de l’appareil, avec possibilité de revenir à tout moment aux paroles d’origine. Apple Music propose également (timidement) cette fonction depuis iOS 26, accompagnée d’un outil de prononciation.

Un nouvel affichage des paroles sur l’écran de lecture

La troisième nouveauté concerne l’interface. Spotify introduit les “lyric previews”, un aperçu des paroles directement sous la pochette d’album sur l’écran “En cours de lecture”. Les tests internes montrent que cette disposition facilite l’engagement avec les paroles et aide les auditeurs à retrouver des chansons découvertes. Le partage de lignes favorites sur les réseaux sociaux reste possible depuis cette vue. Pour ceux qui trouvent cela envahissant, il suffit de toucher le menu à trois points et sélectionner “Paroles désactivées” pour retrouver l’affichage classique.