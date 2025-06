Spotify HiFi : l'arlésienne du streaming musical refait surface

Spotify HiFi fait de nouveau parler de lui avec des indices prometteurs découverts dans le code de l'application. Mais après plus de quatre années d'attente depuis l'annonce officielle, cette énième révélation soulève plus de scepticisme que d'enthousiasme chez les utilisateurs lassés de cette véritable arlésienne du streaming musical.

Spotify avait créé l'événement en février 2021 avec une annonce en fanfare de son service "Spotify HiFi", accompagnée d'une vidéo promotionnelle mettant en scène Billie Eilish - depuis supprimée du web. La plateforme promettait alors un lancement dans l'année, mais force est de constater que cette échéance n'a jamais été respectée. Quatre ans plus tard, les utilisateurs attendent toujours cette fonctionnalité tant espérée.

Spotify 1.2.66 mentions lossless in more parts of UI 👇#NewSpotify #SpotifyLossless #Spotify



Lossless (pigeon) is mentioned in "Connect to the device" sidebar & under the artist in NPB (Now Playing Bar)

Lossless will be available up to 24-bit/44.1KHz (FLAC + Widevine).

Lossless… pic.twitter.com/QYbqg1ZKN3