La croissance d'Apple Music et du streaming musical ralentit fortement

Universal Music Group, le plus grand label musical au monde, a pour la première fois reconnu publiquement le ralentissement de la croissance des services de streaming musical comme Apple Music. Si UMG pense qu'il s'agit d'un coup de frein temporaire, certains dans l'industrie craignent un changement plus durable qui pourrait impacter tout l'écosystème musical.

Apple Music : une croissance qui s'essouffle

Cela fait plusieurs années qu'Apple ne communique plus sur le nombre d'abonnés à Apple Music. Le dernier chiffre officiel remonte à 2019 avec 60 millions d'utilisateurs. Depuis, la firme de Cupertino semble marquer le pas, comme ses concurrents Spotify et Amazon Music.

Si Apple a récemment amélioré son service avec l'audio sans perte ou le son spatialisé, cela ne semble pas suffisant pour relancer la machine. La guerre des prix et des fonctionnalités entre les différentes plateformes n'arrive plus à convaincre de nouveaux abonnés. Le marché semble avoir atteint un plafond de verre difficile à briser. Si Spotify essaye de se diriger vers les podcasts ou les livres audio ce n'est pas pour rien, l'entreprise cherche des opportunités là ou la musique n'en offre plus.

L'industrie musicale s'inquiète

Universal Music, qui avait jusque là évité le sujet, a dû reconnaître ce ralentissement suite à des résultats décevants. Son directeur financier a pointé du doigt "les grands partenaires qui ont moins réussi à stimuler l'adoption mondiale". Dans un langage moins corporate, cela signifie qu'Apple et Amazon n'arrivent plus à recruter beaucoup de nouveaux abonnés. De quoi inquiéter les investisseurs, l'action d'UMG ayant chuté de 30%.

Si le label veut croire à un accident de parcours, beaucoup pensent que le streaming musical est entré dans une nouvelle ère de croissance plus modérée après des années de boom. Les leviers semblent limités pour les labels. De nouvelles formules tarifaires pourraient aider, mais les initiatives comme le Hi-Fi de Spotify se font attendre.

La bonne nouvelle est que le streaming n'est pas près de s'effondrer comme la TV par câble. Mais l'âge d'or semble derrière nous. L'industrie musicale va devoir trouver de nouveaux relais de croissance au-delà du streaming pour continuer à prospérer. Apple Music reste un pilier des services d'Apple avec ses 24 milliards de revenus, mais la firme va aussi devoir se réinventer. Par exemple, Apple Music Classical est une initiative qui a pour but s'émanciper de la logique habituelle du streaming musical tout en ajoutant une proposition de valeur pour les abonnés. Tous les acteurs réfléchissent à se réinventer pour éviter une récession qui pourrait aussi intervenir dans ce secteur.



