L’abonnement Spotify Hi-Fi sera à un prix similaire à celui de Netflix Premium

Peut-on faire de « l’ultra premium » comme le ferait un service de streaming vidéo, mais dans le streaming musical ? La réponse est oui selon le PDG Spotify, Daniel Ek est convaincu q’une offre avec l’audio sans perte à près de 20 dollars par mois peut être un succès et considérablement booster le chiffre d’affaires de Spotify.

Spotify ne fonce-t-il pas droit dans le mur avec cette vision du « premium » ?

Lors de l’appel aux bénéfices trimestriels, le PDG de Spotify, Daniel Ek, a dévoilé des informations intéressantes concernant l’évolution de la plateforme de streaming musical. Devant les investisseurs, Ek a annoncé l’introduction prochaine d’un nouvel abonnement Hi-Fi qui aura pour objectif d’offrir une qualité audio sans perte, comparable à l’offre Lossless d’Apple Music.



Le PDG a souligné que ce nouvel abonnement Hi-Fi est conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants en matière de qualité sonore. Contrairement à Apple Music, qui propose cette amélioration sans coût supplémentaire pour les abonnés, Spotify prévoit une augmentation tarifaire pour cette nouvelle offre.

Un abonnement amélioré pour une expérience audio supérieure

L’abonnement Hi-Fi promet de révolutionner l’expérience Spotify en offrant une qualité audio sans perte. Avec cette amélioration, Spotify cherche à attirer les audiophiles et ceux qui recherchent une clarté sonore supérieure. Le coût de cet abonnement sera d’environ 5 $ de plus que le forfait premium actuel, ce qui représente une augmentation tarifaire importante par rapport aux autres services de streaming. Les estimations placent le prix de l’abonnement Hi-Fi autour de 17 $ ou 18 $, un tarif qui se rapproche de celui de Netflix Premium.



Les abonnés au forfait Hi-Fi bénéficieront de tous les avantages habituels de Spotify Premium, tels que l’absence de publicités, le mode hors-ligne et une écoute illimitée. De plus, ils auront accès à une qualité sonore sans perte.

Des fonctionnalités supplémentaires à venir

Bien que les détails précis n’aient pas encore été dévoilés, Daniel Ek a laissé entendre que l’abonnement Hi-Fi inclura d’autres fonctionnalités supplémentaires. Ces fonctionnalités sont encore en cours de développement et seront révélées prochainement, ce qui promet d’apporter une valeur ajoutée aux abonnés.



Avec l’introduction imminente de cet abonnement Hi-Fi, Spotify s’aligne sur les attentes des utilisateurs pour qui la qualité sonore est l’un des points essentiels, tout en se positionnant stratégiquement par rapport à ses concurrents dans le marché du streaming musical. L’annonce de Daniel Ek lors de cet appel aux bénéfices annonce l’ouverture d’un nouveau chapitre pour Spotify, un chapitre qui annonce une expérience d’écoute améliorée pour les abonnés prêts à investir dans la qualité.



Source

Télécharger l'app gratuite Spotify : Musique et podcasts