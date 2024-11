Spotify supprime la publicité des podcasts vidéo pour ses abonnés Premium

L'année 2025 s'annonce riche en nouveautés pour Spotify qui compte bien bousculer YouTube sur le terrain des podcasts vidéo. Le géant du streaming musical vient d'annoncer une série de changements majeurs qui entreront en vigueur dès le 2 janvier prochain, avec notamment un nouveau système de rémunération pour les créateurs de contenus vidéo.

Un nouveau programme de monétisation prometteur

Spotify lance son "Partner Program" qui permettra aux créateurs de podcasts vidéo d'être rémunérés en fonction de leur engagement auprès des abonnés Premium. Pour être éligible, il faudra notamment avoir cumulé 10 000 heures d'écoute et 2 000 vues uniques sur une période de 30 jours, ainsi qu'avoir publié au moins 12 épisodes. Le programme sera dans un premier temps disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Nul doute que ce système arrivera Europe dans quelques mois après cette phase d'expérimentation.



Gustav Söderström, co-président de Spotify, promet des revenus "compétitifs" par rapport aux autres plateformes, même si les détails exacts du calcul n'ont pas été dévoilés. Les créateurs pourront suivre leurs gains via le hub "Spotify for Creators", qui proposera également des analyses détaillées et la possibilité de télécharger des clips vidéo verticaux. On ne sait pas encore exactement quel sera le niveau de rémunération et de partage de revenus entre Spotify et le créateur.

Une expérience utilisateur optimisée sans publicité

Dans sa volonté de concurrencer YouTube, Spotify mise sur une expérience premium sans interruption publicitaire pour les podcasts vidéo. Une décision stratégique quand on sait que près de deux tiers des auditeurs de podcasts préfèrent le format avec vidéo selon les chiffres de la plateforme.

Le succès est déjà au rendez-vous puisque Spotify compte désormais plus de 300 000 podcasts vidéo sur sa plateforme, contre 250 000 en juin dernier. Daniel Ek, PDG de Spotify, affirme vouloir "offrir une expérience supérieure à toute autre plateforme" grâce à cette approche sans publicité combinée à la flexibilité de Spotify.



De nouvelles fonctionnalités viendront enrichir l'expérience vidéo comme les chapitres, les commentaires, le zoom par pincement et la navigation par vignettes. À noter que comme sur l'iPhone avec Apple Podcasts, les utilisateurs pourront basculer facilement entre l'écoute en arrière-plan et le visionnage actif des contenus.



La plateforme, qui revendique plus de 640 millions d'utilisateurs dont 250 millions d'abonnés Premium, semble avoir trouvé dans la vidéo un nouveau levier de croissance majeur. Selon Gustav Söderström, "c'est aujourd'hui le moyen le plus rapide de réussir sur Spotify", avec la moitié des nouveaux podcasts à succès qui incluent désormais une composante vidéo. Après des difficultés avec les livres audio, Spotify entend se rattraper une nouvelle fois sur les podcasts. En attendant un enrichissement de l'offre musicale avec Spotify Hi-Fi qui ne semble jamais arriver.



