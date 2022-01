Spotify veut révolutionner la publicité sur les podcasts

Spotify teste actuellement un nouvel abonnement payant dénommé "Spotify Plus", qui se place logiquement entre les niveaux gratuit et "Premium". La bonne nouvelle, c'est le prix; la...

Pour Mark Zuckerberg et son équipe, Instagram et WhatsApp ont toujours représenté une opportunité d'augmenter le chiffre d'affaires du groupe. S'il y a eu toujours la volonté de récupérer des...

Payer un abonnement mensuel à Spotify ne va bientôt plus suffire, certains créateurs de podcasts vont prochainement vous demander de payer un abonnement mensuel pour pouvoir écouter les nouveaux...

Spotify est toujours au goût du jour et ce n'est pas cette nouvelle fonction en bêta qui viendra dire le contraire. Grâce à cette fonction, vous pouvez passer de clips en clips juste en balayant...

Ces cartes apparaitront dans l'application Spotify dès qu'une publicité pour un podcast sera diffusée. De premiers test ont montré "deux fois plus de visites de sites avec ces nouvelles publicités cliquables par rapport aux publicités non cliquables pour les podcasts. Cette nouveauté est lancée aux États-Unis dès aujourd'hui, pour des podcasts Spotify Original & Exclusive.

Prenons l'exemple de la mise en avant d'un service avec un code promotionnel pour bénéficier de mois gratuits ou d'une promotion. Retenir le fameux code, en plus du nom du service, n'est pas chose aisée, surtout si vous êtes en pleine session de sport ou en pleine conduite. Eh bien, la célèbre plateforme Spotify (v8.6.94, 154 Mo, iOS 12.0) veut repenser les mises en avant en mêlant l'audio avec "bannières publicitaires".

Si, comme moi, vous êtes friands des podcasts, vous avez certainement déjà dû faire face à des publicités pendant l'écoute. Et pour certaines d'entre elles, elles peuvent être intéressantes, mais il n'est pas si facile de mémoriser ces dernières.

