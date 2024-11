Threads : Meta va lancer la publicité sur son réseau social début 2025

Dans un contexte où de nombreux utilisateurs cherchent une alternative à X (anciennement Twitter), Meta continue de développer Threads, son réseau social de microblogging. Alors que la plateforme connaît une croissance significative avec 275 millions d'utilisateurs mensuels, l'entreprise de Mark Zuckerberg s'apprête à franchir une nouvelle étape en introduisant la publicité début 2025.

Une monétisation progressive et maîtrisée

Meta adopte une approche prudente pour le déploiement publicitaire sur Threads. L'équipe publicitaire d'Instagram, qui pilote ce projet encore en phase initiale, prévoit de commencer avec un nombre limité d'annonceurs dès janvier 2025. Cette stratégie progressive devrait permettre d'affiner le système publicitaire tout en préservant l'expérience utilisateur.



Susan Li, directrice financière de Meta, a d'ailleurs tempéré les attentes en précisant que Threads ne serait pas un "moteur significatif" des revenus pour 2025. Une position qui contraste avec les autres services de Meta, où la publicité représente 98,3% des revenus totaux.

Un timing stratégique

Cette annonce intervient dans un contexte particulier où Threads bénéficie de l'exode croissant des utilisateurs de X, mécontents des récentes orientations de la plateforme sous Elon Musk. L'expertise publicitaire acquise avec Instagram pourrait être un atout majeur pour Meta, qui a su développer sur cette plateforme un modèle publicitaire généralement bien accepté par les utilisateurs.



Pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad, qui représentent une part importante des utilisateurs de réseaux sociaux, cette évolution de Threads pourrait influencer leur choix de plateforme, alors que l'écosystème des réseaux sociaux continue de se recomposer. On peut imaginer un futur abonnement sur le modèle de X premium ou Meta Verified à la sauce Threads. Wait and see.



