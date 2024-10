Threads promet des améliorations après des "erreurs" de modération

Threads, le nouveau réseau social de Meta, connaît des temps mouvementés. Lancée il y a quelques mois à peine Europe, la plateforme fait déjà face à de nombreuses critiques concernant sa gestion de la modération de contenu. Meta, la maison mère de Threads, reconnaît des problèmes dans ce domaine et s'engage à y remédier rapidement. Une prise de position bienvenue face aux nombreuses plaintes des utilisateurs ces derniers jours.

Ces derniers temps, les utilisateurs de Threads ont exprimé leur mécontentement face à une modération jugée trop agressive, voire incohérente. Parmi les exemples les plus frappants, des comptes pénalisés pour avoir utilisé des mots anodins comme "cracker" ou "saltines".

Adam Mosseri, à la tête de Threads, explique ces erreurs par un dysfonctionnement d'un outil interne. Ce bug empêchait les modérateurs humains d'avoir suffisamment de contexte sur les publications qu'ils devaient évaluer, conduisant à des décisions parfois absurdes.

Face à ces problèmes, Threads a réagi rapidement. Des modifications ont déjà été apportées pour corriger le tir. L'objectif : permettre aux modérateurs de prendre de meilleures décisions en ayant une vue d'ensemble des conversations.

Pour ceux d'entre vous qui ont exprimé des préoccupations concernant les problèmes d'application des règles : nous nous penchons sur la question et avons déjà identifié des erreurs, puis apporté des modifications. Le problème principal était que nos examinateurs (des personnes) prenaient des décisions sans avoir le contexte sur le déroulement des conversations, ce qui était une lacune. Nous corrigeons cela afin qu'ils puissent prendre de meilleures décisions et que nous puissions commettre moins d'erreurs. Nous essayons de vous offrir une expérience plus sûre, et nous devons nous améliorer. Merci pour votre patience et continuez à nous faire part de vos retours.