Insolite : la modération Twitch bannit une chaine du groupe Amazon

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

On n'aurait jamais cru voir ça un jour... Mais c'est vraiment arrivé. Comme vous le savez, Twitch est détenu par le groupe Amazon depuis août 2014. Sans surprise, l'entreprise se sert de la popularité de son service de streaming pour proposer des émissions inédites Prime Vidéo. Si jusque-là tout est normal... Un incident a eu lieu pendant le programme avec une animatrice qui a malencontreusement montré une partie de sa poitrine en direct !

Twitch s'auto-ban

Twitch n'aura jamais meilleur exemple que cette affaire pour prouver au monde entier que les règles s'appliquent pour tous les utilisateurs, même pour une chaîne qui appartient à son propre groupe !

Prime Vidéo Espagne a organisé il y a quelques jours l'émission Esto es un late qui consistait à partager un bon moment avec plusieurs diffuseurs populaires en Espagne. Si l'émission s'est plutôt bien passée, un incident a eu lieu, après l'affichage d'un court générique, l'animatrice et comédienne Henar Alvarez a laissé entrevoir pendant environ 0,5 seconde la moitié de sa poitrine.



Évidemment, ce moment n'était pas voulu puisque l'animatrice en contrat avec Amazon sait que ce type de comportement est très mal vu et sanctionné sur Twitch. Le problème, c'est que Henar Alvarez a "joué avec le feu" en soulevant son haut à plusieurs reprises pour amuser les invités présents sur le plateau.

Ayant conscience de son erreur, l'animatrice a dit en rigolant "Partons sur un ban, ils nous banniront".

Et effectivement... L'équipe de modération de Twitch a été plutôt rapide puisque la chaîne a reçu une sanction temporaire en moins de 6 heures après la fin du stream.

Cette vitesse de ban peut s'expliquer par le fait qu'il y a eu un "buzz" sur les réseaux sociaux et probablement quelques signalements parmi les 6000 viewers qui regardaient l'émission Prime Vidéo.



Officiellement, Twitch n'empêche pas les streameuses de porter des décolletés plongeants ou même des tenues parfois très osées, mais le service de streaming n'accepte pas qu'une femme montre ses mamelons ou la partie inférieure de sa poitrine.



Sans surprise, l'émission a été enregistrée et extraite de Twitch pour être partagée sur les réseaux sociaux. Vous pouvez voir l'incident à la 9e seconde de la vidéo (une pause sera nécessaire comme c'est très rapide).

Cerramos temporada de "Esto es un late" a lo grande. 6000 en directo y 120 mil visualizaciones. @MisterJagger_ es el mejor compañero que podían tener. Gracias gente por haber acompañado y a @PrimeVideoES por la apuesta. Anoche no nos dejaban irnos y tuve que amenazar con el baneo pic.twitter.com/InHF1PZfcg — Henar Álvarez (@henarconh) December 16, 2021

On ne sait pas si Henar Alvarez a reçu une sanction d'Amazon pour son comportement pendant l'émission, mais en tout cas elle a bien amusé les internautes comme en témoigne les nombreux tweets qui décrivent l'absurdité de ce ban "interne".

Damn, what happened to you Twitch? pic.twitter.com/tQnnZfAAQL — VVS Blackout 🌐 (@VVS_Blackout) December 20, 2021

