Twitch facilite l’accès à la rémunération 70/30 dans le cadre du programme Partner Plus

Avec l’arrivée de Kick sur le marché du streaming et sa rémunération très généreuse, Twitch a dû réajuster quelques points pour éviter que ses streamers soient tenté de basculer du côté obscur de la force. L’une des initiatives de Twitch, c’est de rendre un accès plus simple et rapide au programme « Partner Plus », ce qui permet une meilleure rémunération pour le streamer. Auparavant, il fallait 350 abonnés payants, aujourd’hui, les choses deviennent plus simples !

Twitch améliore l’accès au Partner Plus

Il y a plus d’un mois, Twitch a annoncé le lancement d’un nouveau programme appelé « Partner Plus », il permet aux créateurs de contenu de gagner 70% de leurs revenus, au lieu des 50% habituels. Cependant, pour bénéficier de ce taux de rémunération plus avantageux, les streamers doivent remplir certaines conditions qui n’étaient pas forcément simple à atteindre.



Pour être éligible au programme Partner Plus, les streamers doivent maintenir aujourd’hui au minimum 350 abonnés payants pendant trois mois consécutifs.

Pour un streamer populaire, c’est un jeu d’enfant, pour un streamer moins connu, c’est une mission particulièrement difficile, voire impossible. La bonne nouvelle, c’est que Twitch a apporté des modifications au programme, permettant aux abonnements de niveaux supérieurs de compter davantage dans le calcul des 350 abonnés nécessaires. Le mauvais point, c’est que les abonnements offerts ne sont pas inclus dans ce calcul, malheureusement, Twitch n’a pas écouté sa communauté qui demandait vivement l’ajout des abonnements offerts entre utilisateurs.

À présent, les points sont attribués comme suit : un point pour les abonnements de niveau 1, deux points pour ceux de niveau 2, et six points pour les abonnements de niveau 3. Le critère de 350 abonnés correspond désormais au total de "points Partner Plus" qu'un diffuseur doit accumuler pour être éligible au programme.



Le programme Partner Plus de Twitch sera officiellement lancé le 1er octobre. Cela donne aux streamers un peu de temps pour augmenter leur base d’abonnés payants et se préparer à profiter de ce programme innovant qui vise à mieux rémunérer les créateurs de contenu. Il reste à voir comment cette initiative sera accueillie par la communauté et si elle permettra d’attirer plus de créateurs de contenu sur la plateforme.

📣 We’re updating how we calculate progress toward the Partner Plus program. To recognize deeper support from your community, Tier 1, 2, and 3 subs will earn you 1, 2, and 6 points respectively towards qualifying for the program. pic.twitter.com/HdOiLvg3qC — Twitch Support (@TwitchSupport) August 28, 2023

