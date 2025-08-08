Elon Musk envisagerait d'ajouter de la publicité à son IA Grok

Elon Musk a décidé de franchir un nouveau cap dans la monétisation de l'intelligence artificielle. Le patron de X souhaite désormais intégrer des publicités directement dans les réponses de son chatbot Grok, une stratégie qui tranche avec l'approche adoptée par d'autres géants technologiques.

Grok bientôt financé par la publicité contextuelle

Lors d'une discussion avec des annonceurs diffusée sur X mercredi dernier, Elon Musk a dévoilé ses intentions concernant l'avenir commercial de Grok. Après avoir concentré ses efforts sur le développement technique de son IA, qu'il considère comme "la plus intelligente et la plus précise au monde", l'entrepreneur souhaite maintenant s'attaquer au volet économique.

Le modèle envisagé consiste à permettre aux marques de payer pour apparaître dans les suggestions fournies par Grok. Concrètement, lorsqu'un utilisateur pose une question pour résoudre un problème spécifique, des solutions commerciales pourraient être directement intégrées à la réponse. Cette approche vise avant tout à financer les coûts astronomiques des GPU nécessaires au fonctionnement de l'intelligence artificielle.

Musk mise également sur l'automatisation du processus publicitaire et l'amélioration du ciblage grâce à la technologie xAI. L'objectif affiché est de "surmonter la malédiction de Twitter", cette plateforme où les utilisateurs naviguaient pendant des années sans jamais acheter quoi que ce soit.

Une philosophie opposée au reste de l'industrie

Cette stratégie publicitaire contraste fortement avec l'approche d'Apple concernant son propre assistant intelligent. Avec Apple Intelligence et Siri, la firme de Cupertino privilégie un modèle axé sur la protection de la vie privée, sans intégration publicitaire directe dans les interactions avec l'IA. Apple préfère monétiser ses services d'intelligence artificielle via ses abonnements et l'écosystème matériel.

D'autres acteurs du secteur restent également prudents. OpenAI refuse catégoriquement d'intégrer de la publicité dans ChatGPT, Sam Altman estimant qu'il serait complexe de garantir l'indépendance des réponses. En revanche, Meta se montre plus ouverte, Mark Zuckerberg évoquant des "recommandations payantes" pour Meta AI. Google, lui, voit l'IA générative comme un moyen supplémentaire de mieux connaître ses utilisateurs et monétiser leurs données.

Le défi principal pour Musk sera de convaincre les annonceurs, dont beaucoup demeurent réticents face aux problèmes de modération persistants sur X. Cette nouvelle approche pourrait néanmoins redéfinir les modèles économiques de l'intelligence artificielle conversationnelle car, pour le moment, c'est un gouffre financier pour tous les acteurs du secteur.



