Tout savoir sur le chatbot xAI Grok d'Elon Musk : prix, date, nom, humour

La dernière société en date d'Elon Musk, spécialisé dans l'intelligence artificielle générative, s'appelle xAI. Quelques jours après avoir suscité l'intérêt par un tweet énigmatique, le milliardaire s'apprête à lancer son propre modèle d'IA conversationnelle baptisé Grok. Le concurrent de ChatGPT, dont Musk était actionnaire au départ (avant de partir pour un différend à propos du manque d'éthique d'OpenAI), sera bientôt testable par les utilisateurs de X Premium+, l'abonnement le plus cher.

Grok, un nom de marque déposée par xAI, est conçu pour répondre aux questions de manière conversationnelle, en utilisant potentiellement une base de connaissances semblable à ChatGPT et à d'autres modèles similaires, tels que Llama 2 de Meta. Mais Gork possède un avantage sur ces derniers, voire même deux.

Premièrement, "le système Grok de xAI est conçu pour avoir un peu d'humour dans ses réponses", a souligné le fantasque à la triple nationalité (sud-africain, canadien et américain), ce qui n'est pas pour nous déplaire.



Deuxièmement, Elon Musk a expliqué que Grok avait un accès en temps réel à la base de données de X, ainsi qu'à la totalité d'Internet afin d'avoir les informations les plus actuelles possibles.

Voici un comparatif entre la réponse de Grok et de ChatGPT sur une question d'actualité :

Example of Grok vs typical GPT, where Grok has current information, but other doesn’t pic.twitter.com/hBRXmQ8KFi

Cependant, Grok est conçu avec certaines limites, ce qui n'est pas forcément le cas de ChatGPT (d'où le désaccord entre Musk et Altman). Par exemple, il ne répondra pas à des questions sensibles telles que des instructions détaillées sur des activités illégales. D'ailleurs, à la question de la fabrication de drogue donnée en exemple par le patron, Grok a répondu avec une touche d'humour.

Grok has real-time access to info via the 𝕏 platform, which is a massive advantage over other models.



It’s also based & loves sarcasm. I have no idea who could have guided it this way 🤷‍♂️ 🤣 pic.twitter.com/e5OwuGvZ3Z