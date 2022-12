Elon Musk annonce une option pour savoir si on est shadowban

Elon Musk a annoncé que Twitter travaillait actuellement sur une mise à jour logicielle qui vous donnera accès à un outil permettant de savoir clairement si vous avez été banni de manière cachée ou shadowban en anglais. La signification de ce terme varie selon les plateformes, mais le fait d'être banni rend généralement vos publications invisibles aux autres utilisateurs ou votre profil difficile à trouver à votre insu, sans toutefois vous avertir que vous avez été "puni". Selon le nouveau patron, l'outil à venir expliquera également la raison pour laquelle vous avez été "shadowbanned" et vous donnera des instructions sur la manière de faire appel.

Instagram vient de lancer une fonctionnalité similaire avec sa dernière mise à jour, vous permettant de savoir si vous êtes actuellement bloqué des recommandations. Pour le moment, il ne peut montrer que si vous avez été bloqué des recommandations dans Explore, Feed et Reels, mais Instagram travaille sur l'expansion de l'outil afin que vous puissiez voir si vous êtes également bloqué d'apparaître dans les "comptes suggérés."



Twitter is working on a software update that will show your true account status, so you know clearly if you’ve been shadowbanned, the reason why and how to appeal