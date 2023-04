Soyons plus malins qu'Elon Musk : un raccourci pour savoir qui paie Twitter Blue

Dès que vous aurez installé le raccourci ( disponible ici via un QR code ), vous devrez effectuer une manipulation manuelle sur le compte Twitter que vous souhaitez vérifier. Il suffira d'appuyer sur le bouton partage de n'importe quel tweet ou utilisateur puis de sélectionner "Checkmate" qui apparaîtra. Dès que vous aurez appuyé sur le raccourci, une petite fenêtre s'affichera en haut et vous donnera instantanément le résultat . Mike Beasley précise que comme Twitter est désormais géré par un "homme-bébé géant" (visiblement, il n'est pas fan d'Elon Musk), le raccourci peut cesser de marcher à tout moment si Twitter vient à changer les API internes.

Checkmate vous permet de voir à travers cette absurdité et de savoir exactement comment quelqu'un a été vérifié.

Avec tous les terribles changements récents sur Twitter, il devient difficile de dire qui est ou n'est pas réellement notable. Elon Musk a récemment brouillé les eaux encore plus en supprimant le texte descriptif qui expliquait pourquoi quelqu'un a été vérifié, en le remplaçant à la place par un message générique expliquant qu'il pourrait être notable ou qu'il aurait pu payer pour la coche bleue.

Depuis qu'il est en fonction, Elon Musk a réalisé une quantité astronomique de modifications sur la certification. Constatant une perte massive d'annonceurs, Elon Musk n'a pas eu d'autres choix que de tout miser sur l'abonnement Twitter Blue et d'intégrer au cœur de cette option le petit badge bleu qui était réservé jusque-là aux personnalités et comptes notoires.

