Elon Musk a offert l'abonnement Twitter Blue à LeBron James, Stephen King et William Shatner

Hier soir vers 20h30, Twitter a supprimé la totalité des certifications délivrées par l'ancienne direction. Environ 400 000 comptes (dont celui d'iPhoneSoft) ont subitement perdu leur encoche sans notification ni même un mail. Aujourd'hui, si vous souhaitez que votre compte Twitter soit certifié, il faut souscrire à l'abonnement Twitter Blue, c'est pour tout le monde pareil... Enfin presque !

Elon Musk joue la carte de la générosité

Depuis hier soir, nous pouvons obtenir la certification Twitter qu'en passant par l'abonnement Twitter Blue ou Twitter Blue pour les organisations. Elon Musk fait une exception : pour les comptes liés aux gouvernements qui ont une encoche spéciale grise, ce qui est logique, car la confusion avec d'autres comptes pourrait être grave !



Dès cette annonce de la suppression des anciennes certifications, plusieurs célébrités ont annoncé refuser de payer un abonnement mensuel pour avoir la certification de leur compte. Résultat, des milliers de comptes avec des millions de followers ne sont plus certifiés aujourd'hui, ce qui est quand même assez étrange quand on est fidèle à Twitter depuis plusieurs années.

Parmi les personnalités qui se sont exprimées sur l'absurdité d'une telle évolution, on retrouve Stephen King, William Shatner ou encore LeBron James. Les trois célébrités ont indiqué ne pas vouloir payer pour continuer à avoir une certification qu'ils ont eue gratuitement depuis des années avec l'ancienne direction du réseau social. Bien évidemment, ce n'est pas une question financière, mais plus une question de principe, car le système développé par Elon Musk est jugé illogique et injuste.



Face à ces refus publics de souscrire à Twitter Blue, le nouveau PDG de Twitter a décidé d'être généreux et d'offrir l'abonnement Twitter Blue à LeBron James, Stephen King et William Shatner, les trois personnalités ont obtenu gratuitement l'option Blue sur une durée indéfinie.

Selon le média The Verge, LeBron James a été contacté par un employé Twitter il y a quelques jours pour l'informer qu'Elon Musk lui offrait l'abonnement Twitter Blue dès que les encoches bleues délivrées par l'ancienne direction seraient supprimées.



Même son de cloche chez Stephen King, l'écrivain américain connu pour ses romans d'horreur, de suspense et de science-fiction a tweeté hier soir ne pas avoir souscrit d'abonnement à Twitter Blue ni avoir communiqué son numéro de téléphone, mais avoir quand même l'encoche. Quelques minutes après la publication de son tweet, Elon Musk a tweeté "You're welcome namaste".



Finalement, Elon Musk a offert l'abonnement Twitter Blue aux personnalités les plus récalcitrantes envers l'option payante et qui l'avaient exprimée publiquement. Grâce à cette initiative, peut-être qu'elles changeront d'avis en découvrant toutes les fonctionnalités qu'apporte Twitter Blue.

My Twitter account says I’ve subscribed to Twitter Blue. I haven’t.

My Twitter account says I’ve given a phone number. I haven’t. — Stephen King (@StephenKing) April 20, 2023

