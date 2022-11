Elon Musk annonce le retour de la vérification de Twitter Blue le 29 novembre

Twitter veut à tout prix augmenter le tarif de son service d'abonnement. Annoncé le mois dernier, Twitter Blue est affiché à 7,99 euros par mois en France, un coût ajusté en fonction du pouvoir d'achat des consommateurs sur les autres marchés. Mais après un lancement chaotique, notamment à cause des usurpations dont les plus célèbres sont celles de Jésus-Christ et d'une société qui a annoncé l'insuline gratuite, Elon Musk avait retiré la fonctionnalité. Ce n'était que partie remise, puisque Twitter Blue revient à la fin du mois.

Retour de Twitter Blue

Le patron de Tesla, SpaceX et désormais Twitter, a déclaré cette nuit que Twitter Blue reviendrait le 29 novembre, le temps de s'assurer que tout est solide.

Punting relaunch of Blue Verified to November 29th to make sure that it is rock solid — Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2022

Dans le fil de discussion, Musk a d'ailleurs expliqué que les badges bleus historiques seront supprimés dans les prochains mois. Cela signifie que les comptes comme iSoft perdront leur certification, sauf à payer 8 euros par mois.

Quels avantages avec Twitter Blue ?

Rappelons que l'abonnement à l'offre premium permet, outre d'avoir le badge bleu, de modifier ses tweets, d'avoir moins de publicités, de publier des vidéos et des fichiers audio plus longs, la priorité dans les réponses, les mentions et la fonction de recherche de Twitter. De quoi, selon Musk, réduire la quantité de spam sur la plate-forme.



Musk a affirmé que les changements apportés à Twitter Blue donneraient également à l'entreprise un moyen de soutenir les créateurs de contenu.



Les modifications apportées à Twitter Blue ne sont probablement que le début des changements que Musk a prévus pour Twitter. Il envisagerait également de faire revenir Vine, le service de vidéos courtes de la société, qui n'existe plus depuis 2016.