Elon Musk licencie la créatrice de Twitter Blue et son équipe

Travailler pour une entreprise dirigée par Elon Musk, c'est ne pas compter ses heures, ne pas être rémunéré en heure supplémentaire, voire moins ses enfants, dormir au bureau dans un sac de couchage... Pour au final être viré du jour au lendemain, quand quelque chose ne convient pas à Elon Musk ou qu'un projet a échoué. C'est la difficile expérience qu'a vécue l'équipe produit menée par Esther Crawford.

Ces derniers mois, le réseau social Twitter a connu plusieurs vagues de licenciements avec des départs massifs d'employés de différents services. Si on pensait cela être définitivement terminé, Elon Musk continue à se séparer de ses collaborateurs. Esther Crawford, la directrice produit qui avait apporté une grande contribution au projet Twitter Blue (visant à améliorer les revenus financiers de Twitter) a été licenciée. Crawford a déclaré dans un tweet publié ce matin :

L'échec de Twitter Blue semble avoir mal été vécu par Elon Musk qui misait énormément sur cet abonnement pour remplacer la perte de revenus provoquée par les départs de plusieurs annonceurs importants. Plutôt que de travailler sur de nouveaux moyens afin de rendre Twitter Blue plus attractif et peut-être chercher d'autres solutions pour améliorer les revenus avec son équipe produit, le milliardaire a préféré virer les employés qui ont participé à la création de Twitter Blue. Probablement une façon pour Musk de rejeter la faute sur l'équipe produit et de passer à autre chose.

Cette nouvelle vague de licenciements intervient alors que Twitter a connu une forte croissance de ses utilisateurs au cours des derniers mois, avec une augmentation de 26% du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens, pour atteindre 206 millions d'utilisateurs en moyenne par jour.

The worst take you could have from watching me go all-in on Twitter 2.0 is that my optimism or hard work was a mistake. Those who jeer & mock are necessarily on the sidelines and not in the arena. I’m deeply proud of the team for building through so much noise & chaos. 💙