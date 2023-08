Elon Musk veut négocier avec Tim Cook la commission de 30% pour les créateurs de Twitter

Depuis qu'Elon Musk est aux commandes de Twitter, les utilisateurs n'ont jamais autant gagner d'argent avec un réseau social. Il y a désormais le partage des revenus publicitaires pour les publicités présentes dans les réponses des tweets et les abonnements payants aux comptes. Dans un récent tweet, le milliardaire a déclaré vouloir donner plus d'argent aux utilisateurs, mais que la fameuse commission de 30% de l'App Store empêchait cela. Dans un tweet, Elon Musk assure espérer négocier avec Tim Cook à propos de la commission de l'App Store.

Elon Musk envisage de dialoguer avec Tim Cook, concernant la commission de 30% prélevée par Apple sur chaque transaction réalisée via sa plateforme. Musk, souhaite revoir la méthode de calcul de cette commission pour certaines catégories de créateurs sur Twitter. Pour l'instant, pour chaque achat effectué via l'App Store d'Apple, l'entreprise retient une commission de 30 %. Cependant, Musk propose un modèle différent pour Twitter, il suggère que le réseau social ne prélève aucune commission sur les gains des créateurs tant que ces derniers n'atteignent pas 100 000 dollars. Passé ce seuil, Twitter commencerait à prélever une commission de 10%.



Toutefois, le défi majeur pour Musk réside dans la manière dont Apple impose sa commission. Actuellement, la commission d'Apple est prélevée sur chaque achat effectué par un utilisateur, y compris les paiements versés au créateur lui-même. Musk voudrait que cela change, de manière à ce que la commission d'Apple ne soit prélevée que sur les sommes versées à Twitter.

Étant donné que Twitter génère un chiffre d'affaires annuel de plus d'un million de dollars, l'entreprise se trouve dans la catégorie des développeurs qui doivent verser une commission de 30% à Apple pour chaque transaction.



Musk n'est pas le premier à remettre en question le système de commission d'Apple. D'autres acteurs de l'industrie ont exprimé leur mécontentement face à cette commission, certains souhaitant même qu'elle soit complètement éliminée. Il y a également ceux qui aimeraient avoir la possibilité d'éviter le système de paiement d'Apple.

Cependant, les chances que Musk réussisse à changer la politique d'Apple semblent faibles, Epic Games a déjà tenté d'attaquer Apple en justice à ce sujet, mais a été débouté. Jusqu'à présent, la seule stratégie connue pour esquiver la commission d'Apple consiste à ne pas autoriser les abonnements via l'application iPhone, mais à les restreindre aux abonnements via le Web.

