Tchap : l'application du gouvernement français devient obligatoire

Le gouvernement français impose l’utilisation de Tchap, une messagerie sécurisée développée en interne, pour remplacer WhatsApp, Telegram et autres applications étrangères dans les ministères. Cette décision vise à renforcer la souveraineté numérique et la sécurité des échanges officiels dès septembre 2025.

Tchap : la nouvelle messagerie sécurisée pour la fonction publique

Tchap est une messagerie instantanée souveraine, conçue exclusivement pour les agents publics français. Elle a été développée par la DINUM (Direction interministérielle du numérique), en collaboration avec l’ANSSI, et repose sur le protocole open‑source Matrix, via un fork du client Element .

Pourquoi remplacer WhatsApp et Telegram ?

L’utilisation généralisée d’applications étrangères comme WhatsApp, Telegram ou Signal par les membres du gouvernement pose un problème de souveraineté et de sécurité. La circulaire du Premier ministre François Bayrou, datée du 25 juillet 2025 et publiée au Journal officiel le 3 août, exige que les agents publics abandonnent ces messageries au profit de Tchap dès le 1er septembre 2025.

Sécurité et hébergement en France

Tchap offre un chiffrement de bout en bout, garantissant que seule la personne destinataire peut lire les messages envoyés. L’application est hébergée sur des serveurs en France — notamment via le cloud du ministère de l’Intérieur — assurant ainsi une maîtrise complète des données échangées par l’État.

Fonctionnalités professionnelles et ergonomie

Comme les messageries grand public, Tchap permet d’échanger des messages en privé ou en groupe, de partager des fichiers (jusqu’à 20 Mo), d’enregistrer des messages vocaux, de modifier des messages envoyés et de gérer un annuaire intégré. L’application fonctionne sur smartphone, tablette et ordinateur, avec synchronisation en temps réel sur plusieurs appareils.

La nouvelle version de l’application, en cours de déploiement, apporte une interface plus fluide et moderne, l’intégration des appels audio et vidéo de groupe, et des fonctionnalités à venir comme la recherche dans les salons chiffrés, un statut personnalisé ou un indice de disponibilité.

Adoption rapide et montée en puissance

Déployée initialement en avril 2019, Tchap compte aujourd’hui près de 300 000 usages mensuels dans la fonction publique, avec plusieurs millions de messages échangés chaque mois. L’administration prévoit une adoption généralisée dès septembre 2025 dans tous les ministères et cabinets, afin de renforcer la sécurité de leurs communications et de réduire la dépendance aux services privés étrangers.

Olvid aux oubliettes

Olvid, une autre messagerie sécurisée française recommandée précédemment en 2023, reste utilisable mais passe au second plan. La circulaire précise que dès qu’il s’agit d’échanges avec l’administration, Tchap doit en priorité être utilisé— notamment au sein des ministères.

En résumé