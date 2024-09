Autorisation du porno sur X : le gouvernement français voit cela comme une provocation

Depuis que Twitter a été racheté par Elon Musk qui l'a transformé en "X", beaucoup de choses ont changé. Si on s'attendait à presque tout avec la nouvelle politique du réseau social, personne n'avait vu venir l'autorisation des contenus pornographiques. Et pourtant... Elon Musk l'a fait. L'un des réseaux sociaux les plus populaires dans le monde accepte désormais les contenus pour adulte, ce qui semble énormément déranger le gouvernement d'Emmanuel Macron qui y voit une provocation flagrante de la part du milliardaire.

X dans la provoque ?

X n'a probablement jamais aussi bien porté son nom depuis plus de 48 heures, le réseau social a révélé que les contenus avec de la nudité adulte et des actes sexuels consentis peuvent maintenant être partagés sur la plateforme, à condition qu'ils soient correctement marqués et qu'ils ne soient pas placés dans des zones très visibles telles que les photos de profil ou les bannières des profils.



Cette décision de X tout le monde l'a comprise, le réseau social cherche à venir concurrencer des géants du secteur comme OnlyFans ou Mym qui possèdent une tonne d'utilisateurs qui postent des contenus érotiques ou pornographiques en échange d'un abonnement à renouvellement mensuel. Bien sûr, l'idée de X pourrait être d'accélérer ses abonnements avec la même stratégie, celle d'autoriser les contenus pour adulte.

Marina Ferrari, secrétaire d'État chargée du Numérique

Dans une récente déclaration à l'AFP, on apprend que ce changement de politique de la plateforme a été très mal vu à l'Élysée. Marina Ferrari qui est secrétaire d'État chargée du Numérique depuis le 8 février 2024, a affirmé :

Cette annonce ressemble à une provocation, sans doute à fins commerciales. X devra mettre en place, comme tous, une vérification efficace et opérationnelle de l’âge de ses utilisateurs pour accéder aux contenus pour adultes.

Marina Ferrari poursuit en expliquant que si X ne se conforme pas à la vérification de l'âge des utilisateurs, la loi française et les règlements européens seront appliqués et des sanctions pourront être prononcées.



En 2022, environ 13 % des contenus partagés sur Twitter étaient des contenus pour adultes, bien que ceux-ci étaient officiellement interdits à l'époque. Avec cette nouvelle politique, cette statistique est appelée à augmenter, modifiant considérablement le paysage des contenus sur X.



