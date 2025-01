L'IA Grok­ est disponible gratuitement sur l'App Store canadien

Comme prévu, Grok, l'assistant intelligent développé par la société xAI d'Elon Musk, a officiellement lancé son application iOS. Toutefois, bêta oblige, les utilisateurs français et américains n'ont pas encore accès à cette version, mais le concurrent de ChatGPT ne devrait pas tarder à être étendu au reste du monde. Actuellement, seuls les utilisateurs canadiens peuvent télécharger Grok gratuitement et accéder au dernier modèle de xAI, Grok 2, disponible dans l'App Store.

Une nouvelle IA générative gratuite

L'application combine une IA avancée conçu pour être le plus honnête, le plus utile et le plus curieux possible, afin d'offrir une expérience unique. Grok ne se contente pas de répondre aux questions; il génère également des images, analyse les photos et extrait des informations en temps réel du Web et de X. C'est d'ailleurs là son principal avantage, il a accès à la base complète du réseau social, souvent en avance sur l'actualité grâce à ses millions d'utilisateurs. Le tout en restant le plus neutre possible.

Voici les caractéristiques clés du chatbot Grok AI sur iOS :

Génération d'images : créez des visuels de haute qualité avec les outils d'IA de Grok.

: créez des visuels de haute qualité avec les outils d'IA de Grok. Mises à jour en temps réel : restez informé avec des données à jour provenant de X et d'autres sources Web.

: restez informé avec des données à jour provenant de X et d'autres sources Web. Interaction engageante : engageant et drôle, Grok rend l'apprentissage et la collecte d'informations agréables, ce qui le distingue des autres chatbots IA.

: engageant et drôle, Grok rend l'apprentissage et la collecte d'informations agréables, ce qui le distingue des autres chatbots IA. Conception axée sur la confidentialité : les données des utilisateurs sont traitées de manière sécurisée, conformément aux politiques de confidentialité de xAI.

L'application prend également en charge le centre de contrôle, l'écran de verrouillage, Siri et les raccourcis sur iOS. Comme la version web, Grok sur mobile est gratuit.



Pour mémoire, Grok a pris une autre dimensions en septembre dernier, moment où l’équipe xAI a mis en ligne son cluster de formation Colossus, composé de 100 000 GPU H100 Tensor Core de Nvidia, ce que xAI considère comme le système de formation d’IA le plus puissant à ce jour. Musk a déclaré l’automne dernier que xAI prévoyait de doubler la taille de la formation Colossus à 200 000 GPU, en ajoutant 50 000 GPU H200 de Nvidia.



Si vous ne l'avez pas encore testé, sachez que la meilleure fonctionnalité de Grok est la génération d'images, bien moins restrictive que celle d'OpenAI. Sans oublier la possibilité de rechercher des publications en temps réel sur X, permettant de trouver des informations sur divers sujets comme le sport, le divertissement, la politique et bien d'autres.

Télécharger l'app gratuite Grok­