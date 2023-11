Nvidia annonce ses nouvelles super puces H200 et GH200 pour l'IA

NVIDIA a annoncé l'introduction de ses dernières puces pour supercalculateurs d'IA, le GPU HGX H200 et la "super puce" Grace Hopper GH200, qui devraient avoir un impact significatif sur l'apprentissage profond et les grands modèles de langage comme le ChatGPT-4 d'OpenAI. Ces puces avancées, qui marquent une amélioration substantielle par rapport à la génération précédente, sont conçues pour être utilisées dans les centres de données et les superordinateurs pour diverses tâches complexes, notamment les prévisions climatiques, la découverte de médicaments et l'informatique quantique.

Nvidia HGX H200

Le GPU HGX H200, construit sur la nouvelle architecture "Hopper", est un bond en avant d'après la société américaine qui a explosé les compteurs à Wall Street cette année. Par rapport au GPU H100, actuellement largement utilisé, il s'agit de la première puce NVIDIA à incorporer la mémoire HBM3e, offrant une vitesse et une capacité accrues. Cette amélioration est particulièrement bénéfique pour les grands modèles de langage (LLM), offrant une mémoire jusqu'à 141 Go à 4,8 téraoctets par seconde, soit 2,4 fois la bande passante de son prédécesseur. Cette augmentation des performances permettra de doubler les vitesses d'inférence pour les LLM, faisant de la puce un choix approprié pour divers types de centres de données. Les principaux services en nuage tels qu'Amazon Web Services et Microsoft Azure devraient la déployer, sa sortie étant prévue pour le deuxième trimestre 2024.

© Nvidia

Nvidia Grace Hopper GH200

La super-puce Grace Hopper GH200 associe le GPU HGX H200 au CPU NVIDIA Grace basé sur Arm via l'interconnexion NVLink-C2C, dans le but d'accélérer les applications complexes d'IA et de calcul de haute performance (HPC). Le GH200 équipera plus de 40 supercalculateurs d'IA dans le monde, y compris le Cray EX2500 de HPE, qui évoluera jusqu'à des milliers de nœuds.



L'une des applications les plus remarquables sera le système JUPITER en Allemagne, qui devrait être le "système d'IA le plus puissant du monde" dès son installation en 2024. JUPITER utilisera l'architecture à refroidissement liquide de NVIDIA et soutiendra les avancées scientifiques dans des domaines tels que la simulation climatique et la découverte de médicaments. Ces applications tournent souvent sur des logiciels NVIDIA personnalisés, ce qui simplifie le développement mais favorise également la dépendance vis-à-vis du matériel NVIDIA. En clair, il est difficile de s'en défaire une fois qu'on a commencé à travailler avec.



Cette annonce est évidemment cruciale pour NVIDIA, qui tire désormais la majeure partie de ses revenus de l'IA et des centres de données, avec un chiffre d'affaires record de 10,32 milliards de dollars pour ce segment au dernier trimestre. La société, qui domine déjà ce marché, vise à renforcer encore sa position avec ces nouvelles versions. Récemment, NVIDIA a battu son propre record de référence en matière d'entraînement à l'IA en utilisant l'ancienne technologie H100, et les nouvelles puces devraient renforcer son avance dans le secteur qui s'annonce comme la guerre des dix prochaines années. L'IA a même éclipsé la cryptomonnaie grâce à une application bien plus large et à intérêt plus concret pour les entreprises, comme pour les utilisateurs.



Rappelons d'ailleurs qu'Apple prépare une mise à jour iOS 18 boostée à l'intelligence artificielle.