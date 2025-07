Google coupera définitivement ses liens goo.gl dans un mois

Comme souvent, Google s'apprête à mettre fin à un service. Dans exactement un mois, le 25 août 2025, des milliards de liens raccourcis créés via le l'outil goo.gl cesseront définitivement de fonctionner. Cette fermeture marque la fin d'une époque où raccourcir les URL était devenu essentiel pour partager du contenu en ligne.

La fin annoncée d'un service emblématique

Le service de raccourcissement d'URL de Google, lancé en 2009, avait déjà cessé de générer de nouveaux liens en mars 2019. Depuis cette date, les liens existants continuaient de rediriger vers leurs destinations originales, mais cette période de grâce touche maintenant à sa fin. Dès le 25 août prochain, tous les liens au format "https://goo.gl/" retourneront une erreur 404.

Cette décision s'appuie sur des statistiques éloquentes : selon Google, plus de 99% des liens goo.gl n'enregistraient aucune activité en juin 2024. La firme de Mountain View justifie cette fermeture par l'évolution des habitudes de navigation, notamment le passage vers des expériences davantage centrées sur les applications mobiles.

Les utilisateurs d'iPhone et d'autres appareils Apple ne sont pas épargnés par cette transition. De nombreux liens goo.gl sont probablement intégrés dans des applications iOS, des signets Safari ou des messages iMessage, et devront être mis à jour pour éviter les pages d'erreur.

Un symbole de la stratégie produit imprévisible de Google

Cette fermeture s'inscrit dans une longue liste de services abandonnés par Google, rejoignant le tristement célèbre "cimetière" qui compte déjà Google+, Inbox, Stadia ou encore Google Reader. Cette approche contraste fortement avec la philosophie d'Apple, qui privilégie généralement la continuité et le support à long terme de ses services et fonctionnalités.

L'ironie de la situation réside dans le fait que les raccourcisseurs d'URL sont aujourd'hui plus pertinents que jamais. Les plateformes comme Facebook, YouTube ou TikTok génèrent des URL particulièrement longues et complexes, rendant les liens raccourcis indispensables pour le partage via les messageries ou les QR codes. Des alternatives comme TinyURL ou Bitly continuent d'ailleurs de prospérer et traitent des millions de liens quotidiennement.

Cette situation rappelle l'importance de ne pas dépendre exclusivement des services gratuits des géants technologiques, même quand ils semblent incontournables. Pour les développeurs et créateurs de contenu, la leçon est claire : diversifier ses outils et maintenir un contrôle sur ses liens reste la meilleure stratégie à long terme.

Les alternatives pour reprendre le contrôle

Face à cette situation, plusieurs options s'offrent aux utilisateurs. Au-delà des services commerciaux comme URLR, TinyURL, Bitly ou T.ly, de nombreuses solutions open source permettent de reprendre le contrôle sur ses liens raccourcis. Des projets comme YOURLS (Your Own URL Shortener), Shlink ou Polr offrent la possibilité d'héberger son propre service de raccourcissement, garantissant ainsi une maîtrise totale des données et une pérennité indépendante des décisions d'entreprises tierces.



