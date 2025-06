HDMI 2.2 officiel : jusqu'au 16K en 60 Hz

Le HDMI Forum vient d'officialiser les spécifications complètes de la norme HDMI 2.2, six mois après sa première présentation au CES 2025. Cette évolution majeure double la bande passante maximale à 96 Gbps et ouvre la voie à des résolutions impressionnantes, jusqu'à la 16K. Une avancée qui pourrait bien intéresser Apple, même si la marque californienne n'est pas toujours la première à adopter les dernières technologies de connectivité.

Des performances qui repoussent les limites

HDMI 2.2 marque un tournant significatif avec sa bande passante de 96 Gbps, soit exactement le double de son prédécesseur HDMI 2.1. Cette capacité étendue permet désormais de gérer des combinaisons résolution/fréquence particulièrement ambitieuses : 4K à 480 Hz, 8K à 240 Hz, ou encore 16K à 60 Hz avec compression DSC.

Plus concrètement, la nouvelle norme prend en charge la 8K à 60 Hz en format couleur 4:4:4 non compressé avec une profondeur de 10 à 12 bits, offrant des dégradés plus fins et des couleurs plus riches. Pour les gamers, la 4K grimpe jusqu'à 240 Hz, de quoi satisfaire les configurations les plus exigeantes.

Ces spécifications dépassent même celles du DisplayPort 2.1 qui plafonne à 80 Gbps, positionnant HDMI comme la référence en matière de bande passante pour les années à venir.

Pour résumer, avec le HDMI 2.2, les capacités des appareils atteignent un niveau jamais vu. Cette nouvelle norme double la bande passante offerte par le HDMI 2.1, atteignant un impressionnant débit de données de 96 Gbps. Ce gain technique permet de nouvelles possibilités qui redéfinissent les limites actuelles.

4K à 480 Hz

8K à 240 Hz

10K à 120 Hz

16K à 60 Hz

La norme introduit également un protocole de synchronisation audio-vidéo (LIP), conçu pour éliminer les décalages entre son et image. Cette innovation promet une expérience plus immersive et précise, idéale pour le gaming et les productions audiovisuelles de haute qualité.

Des câbles Ultra96 certifiés pour plus de clarté

Le HDMI Forum tire les leçons des confusions passées autour de la certification des câbles. Tous les câbles compatibles HDMI 2.2 devront obligatoirement porter la mention "Ultra96" et subir des tests rigoureux pour chaque longueur proposée. Cette approche méthodique contraste avec les pratiques parfois approximatives actuelles, où certains câbles estampillés "HDMI 2.1" peinent à tenir leurs promesses sur de longues distances.

La norme introduit également le Latency Indication Protocol (LIP), qui améliore la synchronisation audio-vidéo dans les installations complexes. Un atout précieux pour les configurations home-cinéma multi-composants, où chaque appareil ajoute sa propre latence.

Une future Apple TV compatible ?

Si l'Apple TV actuelle se contente encore d'HDMI 2.1, on peut imaginer qu'Apple intégrera cette nouvelle norme dans ses futurs boîtiers multimédias. Certes, la marque n'est pas réputée pour adopter immédiatement les dernières technologies de connectivité — il a fallu attendre 2021 pour voir le WiFi 6 sur l'Apple TV 4K — mais les capacités d'HDMI 2.2 pourraient séduire les utilisateurs équipés d'écrans (très) haut de gamme.

Les premiers appareils compatibles HDMI 2.2 sont attendus pour le dernier trimestre 2025, avec des câbles Ultra96 qui pourraient débarquer encore plus tôt dans l'année.



