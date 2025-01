L'HDMI 2.2 officialisé au CES 2025 avec des chiffres vertigineux

Le CES 2025 nous dévoile le successeur de l'HDMI 2.1 nommé sobrement HDMI 2.2. Avec son câble Ultra96, cette nouvelle norme promet de doubler les résolutions. Un câble pensé pour l'avenir.

HDMI 2.2 : le futur de la connectique gaming

Le CES 2025 a une fois de plus prouvé son rôle de précurseur en matière de technologie en dévoilant une innovation majeure : la nouvelle norme HDMI 2.2 et son câble dédié, l’Ultra96. Ce duo promet de révolutionner la connectivité audiovisuelle, en poussant encore plus loin les performances des appareils dans les domaines du jeu vidéo, de la réalité virtuelle et des écrans haute définition.

Avec le HDMI 2.2, les capacités des appareils atteignent un niveau jamais vu. Cette nouvelle norme double la bande passante offerte par le HDMI 2.1, atteignant un impressionnant débit de données de 96 Gbps. Ce gain technique permet de nouvelles possibilités qui redéfinissent les limites actuelles.

• 4K à 480 Hz

• 8K à 240 Hz

• 10K à 120 Hz

La norme introduit également un protocole de synchronisation audio-vidéo (LIP), conçu pour éliminer les décalages entre son et image. Cette innovation promet une expérience plus immersive et précise, idéale pour le gaming et les productions audiovisuelles de haute qualité.

Ultra96 : le câble dédié

Pour exploiter pleinement les compétences du HDMI 2.2, l’utilisation du câble Ultra96 est essentielle. Ce dernier se distingue par plusieurs innovations :

• Certification et qualité assurée : chaque câble est soumis à une série de tests rigoureux garantissant une transmission sans perte de qualité. Un badge de certification officiel est apposé sur chaque câble pour rassurer les consommateurs.

• Compatibilité en transition : bien que les câbles HDMI actuels puissent fonctionner avec les appareils HDMI 2.2, seul le câble Ultra96 permet de profiter de toutes les nouvelles fonctionnalités.

Sa démocratisation prendra du temps

Si la norme ouvre la voie à des contenus 8K et 10K plus dynamiques, l’industrie doit encore combler le fossé entre ces capacités et l’offre de contenus disponibles. Le HDMI 2.2 est donc une avancée tournée vers l’avenir, mais son adoption dépendra du rythme de création de contenus adaptés.

Comme pour toute technologie émergente, le coût de cette transition sera un obstacle pour de nombreux consommateurs. L’acquisition d’appareils compatibles et de câbles Ultra96 risque de peser sur les budgets.