OpenAI lancerait GPT-5 en août 2025

L'intelligence artificielle continue de progresser à un rythme effréné. Après des mois de spéculations, OpenAI semble enfin prêt à dévoiler sa prochaine génération de modèle linguistique. Alors qu'Apple continue d'intégrer l'IA dans ses services avec Apple Intelligence, la concurrence s'intensifie dans ce secteur stratégique.

Un lancement prévu pour août 2025

Selon des sources proches du dossier, OpenAI prévoit de lancer GPT-5 dès le début du mois d'août. Cette information fait suite aux récentes déclarations de Sam Altman, PDG d'OpenAI, qui avait confirmé sur X que "nous publions GPT-5 bientôt". L'exécutif a même testé publiquement les capacités du modèle lors d'une apparition dans un podcast, décrivant une expérience où GPT-5 a résolu instantanément un problème qu'il ne parvenait pas à comprendre lui-même.

Cette nouvelle version se distinguera par son approche unifiée. Contrairement aux précédents modèles, GPT-5 intégrera directement les capacités de raisonnement de la série o3, plutôt que de les proposer séparément. Cette stratégie vise à simplifier l'expérience utilisateur en évitant d'avoir à choisir entre différents modèles selon la tâche à accomplir.

Microsoft, partenaire privilégié d'OpenAI, prépare déjà ses serveurs pour accueillir cette nouvelle technologie. Cette collaboration reste cruciale, même si elle pourrait évoluer selon les performances de GPT-5 par rapport aux critères d'intelligence artificielle générale (AGI) définis dans leur partenariat.

Trois versions pour différents usages

L'écosystème GPT-5 comprendra trois déclinaisons adaptées à différents besoins. La version principale sera accessible via ChatGPT et l'API d'OpenAI, offrant l'ensemble des capacités de raisonnement intégrées. Une version "mini" sera également disponible sur ces mêmes plateformes, tandis qu'une version "nano" sera exclusivement proposée via l'API pour les développeurs.

Il sera intéressant de voir comment Apple Intelligence évolue face à ces nouveaux modèles, notamment dans l'intégration de fonctionnalités de raisonnement avancées sur iPhone et Mac.

Parallèlement, OpenAI prépare également le lancement d'un modèle open source avant la fin juillet, marquant son retour vers les modèles ouverts après plusieurs années d'absence. Cette stratégie pourrait influencer l'écosystème technologique dans son ensemble, y compris les approches d'Apple en matière d'IA qui a renoncé à rendre ses propres modèles open-source.



