Meta va investir des centaines de milliards dans l’IA

Meta frappe un grand coup dans la course mondiale à l’intelligence artificielle. Le groupe de Mark Zuckerberg prévoit d’investir des centaines de milliards de dollars dans des infrastructures colossales pour développer une IA surpuissante capable de rivaliser, voire surpasser, celles d’OpenAI et de Google.

Meta à 1000 % dans l'IA

Meta a annoncé une nouvelle phase de développement massive dans le domaine de l’intelligence artificielle. Mark Zuckerberg, PDG du groupe, a révélé que l’entreprise prévoit d’investir des centaines de milliards de dollars supplémentaires dans les infrastructures dédiées à l’IA dans les prochaines années. L’objectif est clair, rattraper son retard sur ses concurrents comme OpenAI, Google ou Anthropic, et devenir un leader mondial de la « superintelligence ».



Meta prévoit de construire plusieurs superclusters informatiques. Parmi eux, Prometheus, dont la mise en service est attendue pour 2026, et Hyperion, qui affichera une capacité énergétique colossale de 5 gigawatts, équivalente à plusieurs centrales nucléaires. Ces centres de calcul regrouperont des dizaines de milliers de GPU de dernière génération (comme les Nvidia H100) afin d’entraîner des modèles de plus en plus puissants.

Cette offensive technologique s’accompagne d’une profonde réorganisation interne. Meta a récemment créé une nouvelle division, baptisée Superintelligence Labs, dirigée par deux figures reconnues de la Silicon Valley : Alexandr Wang, fondateur de Scale AI, et Nat Friedman, ancien PDG de GitHub. Sans oublier Ruoming Pang qui était jusqu'à maintenant chez Apple. Ce laboratoire sera entièrement dédié au développement d’une IA dite « générale », capable de résoudre des problèmes complexes, inventer de nouvelles technologies ou générer des découvertes scientifiques.

Le budget 2025 alloué aux infrastructures a été revu à la hausse, passant à une fourchette de 64 à 72 milliards de dollars (contre 60 à 65 milliards prévus initialement). Cet effort gigantesque vise à combler le retard laissé par Llama 4, le modèle d’IA de Meta jugé en deçà des attentes, notamment en génération de texte et de code. Zuckerberg veut à présent prendre l’avantage en construisant des infrastructures qui pourront soutenir des modèles de très grande taille sur le long terme. Il ambitionne de faire de Meta un acteur central dans la course à la superintelligence.