RGPD : 2.2 milliards d'amendes en 5 ans pour Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp)

Meta est la société qui récolte le plus d'amendes pour non-respect du RGDP dans l'Union européenne. Une statistique qui étonnera peu de monde tant les scandales à ce sujet s'accumulent ces dernières années pour l'entreprise de Mark Zuckerberg.

Meta : championne du vol de données

Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) est une règlementation de l'Union européenne entrée en vigueur le 25 mai 2018, il y a plus de six ans maintenant. Une loi qui a pour unique objectif de protéger du mieux que possible les données personnelles des citoyens européens via des règles strictes sur la collecte, le traitement, la conservation et le partage de ces données.



Malheureusement, les grandes entreprises technologiques américaines ne semblent pas vouloir y adhérer. Pour palier à ce problème, les autorités européennes de protection des données essayent tant bien que mal d'infliger des amendes à chaque manquement. Un travail colossal qui porte parfois ses fruits.

Dans un récent article publié par statista, on découvre un classement à jour des entreprises qui ont récolté le plus d'amendes ces dernières années pour non-respect et violation du RGPD. En tête de liste, on retrouve Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) avec un total de 2.2 milliards d'euros d'amendes en cinq ans. Un montant colossal quand on s'aperçoit que le second, Amazon, atteint "seulement" les 746 millions d'euros. Trois fois plus pour Meta.



Le troisième étant TikTok avec 345 millions, suivi par Uber et ses 290 millions. Uber qui a justement reçu sa première amende de 290 millions d'euros lundi 26 août 2024 par l'autorité néerlandaise de protection des données personnelles (AP) pour non-respect du susnommé RGPD. On note l'absence d'Apple, qui fait de la confidentialité de ses utilisateurs sa priorité, et la "bonne position" de Google avec ses 90 millions d'euros d'amendes.



Au total, c'est 4.6 milliards d'euros d'amendes infligées en six ans, sans compter toutes celles qui ne sont pas rendues publiques. Un montant qui pourrait allègrement grimper si chaque erreur était réellement épinglée. Regrettablement, les amendes ne sont toujours pas assez conséquentes. Bien que les chiffres évoqués plus haut soient vertigineux, 2 milliards d'euros ne représentent pas grand-chose pour une société comme Meta qui a réalisé 39 milliards de profits rien qu'en 2023.