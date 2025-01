Meta lance les statuts partagés entre WhatsApp, Instagram et Facebook

Meta profite un peu plus des déboires de TikTok pour se faire bien voir auprès des utilisateurs. Après avoir annoncé une censure bien moindre sur l'ensemble de ses réseaux, le groupe de Mark Zuckerberg a intégré WhatsApp à son centre de comptes, un emplacement centralisé pour la gestion des données utilisateur sur l'ensemble des plateformes. Cette nouvelle fonctionnalité permet de gérer les paramètres en un seul endroit et de partager simultanément les mises à jour de statut sur Instagram, Facebook et WhatsApp.

WhatsApp rejoint le centre de comptes

Selon Meta, l'intégration est facultative et désactivée par défaut. Elle garantit aux utilisateurs que le cryptage de bout en bout de WhatsApp pour les messages et les appels reste intact, que l'on choisisse ou non de lier WhatsApp au centre de comptes. Comme l'explique la société, votre compte reste distinct des autres applications, et vous seul pouvez le modifier.

Aperçu du statut partagé entre WhatsApp, Facebook et Instagram.

Bien que l'ajout de WhatsApp au centre de comptes soit entièrement facultatif et désactivé par défaut, il offre des avantages pour ceux qui souhaitent une intégration de fonctionnalités plus transparente. Par exemple, vous pouvez facilement repartager votre statut WhatsApp sur Instagram Stories ou votre profil Facebook, en gardant votre cercle à jour sans avoir besoin de plusieurs publications. De plus, vous pourrez utiliser une connexion unique pour accéder rapidement à votre compte WhatsApp.



Le déploiement de l'intégration de WhatsApp dans une sorte de SSO (Single Sign-On) se fera dans le monde entier au cours des prochains mois. Les utilisateurs trouveront cette option dans leurs paramètres WhatsApp ou lors de la publication croisée de contenu sur les plateformes de Meta, par exemple lors du partage d'un statut avec une autre application de l'écosystème.



Voilà qui facilite toujours un peu plus l'utilisation des réseaux de Meta, alors que TikTok a été entravé dans son ascension et que X semble toujours enclin à devenir une énorme application à tout faire. Sauf que certains ont décidé de quitter tous les réseaux sociaux...

