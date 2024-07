Meta va bloquer les contenus indésirables sur les comptes Instagram et Facebook des ados

Aujourd’hui, les principaux utilisateurs des applications comme Instagram sont les jeunes, très souvent mineurs. Avec des millions d’utilisateurs de moins de 18 ans, Meta a une gigantesque responsabilité dans le contenu qui est mis en avant. Face à plusieurs plaintes, Meta a annoncé prendre des mesures pour bloquer automatiquement les contenus sensibles chez les adolescents. Une décision qui arrive avec énormément de retards, car une multitude d’associations et d’États aux États-Unis demandaient cela depuis plusieurs années !

Instagram et Facebook vont adopter une nouvelle approche avec les adolescents

Dans une initiative sans précédent, Meta a annoncé de nouvelles mesures de sécurité sur ses plateformes Instagram et Facebook, spécifiquement conçues pour protéger les adolescents. Cette décision fait suite à une série de poursuites judiciaires intentées par plus de 40 États américains, accusant Meta de ne pas avoir pris de mesures suffisantes pour protéger les jeunes utilisateurs des contenus nuisibles qui circulent en permanence sur les deux applications.



La gamme de contenus qui vont être restreints est vaste et comprend des sujets tels que l’automutilation, les troubles de l’alimentation et la violence graphique. Meta souhaite créer un environnement plus sûr pour les jeunes utilisateurs, en limitant l’exposition à ces contenus potentiellement dangereux. Ces nouvelles mesures interviennent en réponse directe aux nombreuses poursuites judiciaires. Les États ont soutenu que Meta était au courant des effets néfastes de ses plateformes sur les adolescents, mais n’avait pas pris de mesures adéquates pour y remédier ces dernières années. Les plaintes avancent toujours les mêmes arguments : la modération est présente, mais elle ne permet pas de protéger les jeunes utilisateurs.

Révélation d’un rapport interne délicat pour Meta

Un rapport interne de 2021, initialement confidentiel, a révélé les effets nocifs d’Instagram, particulièrement sur les adolescentes. Meta a réfuté les conclusions du rapport, affirmant que ses plateformes offrent largement plus d’avantages que de risques, en permettant aux utilisateurs de rester connectés et de découvrir de nouveaux contenus en lien avec leurs centres d’intérêts.



Face à la pression juridique et publique (notamment Elon Musk qui a mis en évidence certaines failles autour de la publicité de Meta), le groupe déploie de nouvelles protections pour les comptes d’adolescents sur Instagram et Facebook. Ces restrictions s’appliqueront automatiquement à tous les comptes d’adolescents, sans option de désactivation. Une première dans la stratégie du groupe de Mark Zuckerberg !



Une attention particulière est portée au contenu sexuellement explicite, qui sera bloqué pour les utilisateurs de moins de 16 ans, renforçant ainsi la sécurité en ligne pour les adolescents. Ces changements sont effectifs immédiatement pour les nouveaux comptes et seront progressivement appliqués aux comptes existants. Cette initiative marque un tournant dans la façon dont Meta gère la sécurité et le bien-être des adolescents sur ses plateformes.



