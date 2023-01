Trump va récupérer ses comptes Facebook et Instagram

Après Twitter, Donald Trump va retrouver l'accès à ses comptes sur Instagram et Facebook.



Meta a en effet décidé de réactiver le compte de l'ancien président américain, plus de deux ans après sa suspension pour une durée "indéterminée". Trump retrouvera ses comptes Facebook et Instagram dans les "prochaines semaines", selon un communiqué de Meta, mais il y aura "de nouveaux garde-fous en place pour dissuader les récidives."

Donald Trump bientôt de retour partout

Avant les prochaines primaires présidentielles, l'équipe de campagne du milliardaire aurait fait pression pour que l'ancien président soit autorisé à revenir sur Facebook.

À la suite de l'assaut du Capitole américain le 6 janvier 2021, Trump a d'abord été suspendu de Facebook après ne pas avoir condamné les exactions de certains de ses partisans. Rapidement, le conseil de surveillance de Meta a demandé une plus forte action, passant d'une interdiction de 24 heures à une suspension à durée "indéterminée". En juin 2021, Trump était banni jusqu'en janvier 2023.



Après cela, l'ancien président serait "soumis à de nouvelles sanctions renforcées" en cas de violations ultérieures de la politique, selon Nick Clegg, le principal responsable de la politique de Meta, à l'époque.



Quelques mois seulement avant la décision de Meta, Elon Musk a également décidé de rétablir le compte Twitter de l'ancien président. Trump a quitté Twitter pour Truth Social l'année dernière, mais a choisi jusqu'à présent de ne pas y revenir. Cependant, un récent rapport de Rolling Stone affirme qu'il changera d'avis prochainement. Bien que l'ancien président soit réputé préférer Twitter, sa base de fans sur Facebook a été un atout précieux pour ses deux campagnes précédentes.

S le conseil de surveillance de Meta a affirmé hier n'avoir joué "aucun rôle" dans la décision de l'entreprise de réintégrer Donald Trump, il paraît utile d'un point de vue démocratique qu'une personne telle qu'un ancien président ait la parole. Et depuis la décision d'Elon Musk sur Twitter, la position de Meta n'était pas forcément très tenable, surtout après la révélation des Twitter Files dont une partie concerne la censure et le contrôle de certains sujets par les partis politiques, le gouvernement ou encore le FBI.