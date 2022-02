Truth Social : l'application créée par Donald Trump sort aujourd'hui sur l'App Store

Il y a 6 heures (Màj il y a 3 heures)

Applications iPhone

Alexandre Godard

9



Truth Social, l'application promise par Donald Trump il y a plusieurs mois est enfin sortie. Les utilisateurs américains peuvent se diriger vers l'App Store et la télécharger gratuitement. On devrait retrouver une sorte de réseau social ressemblant à Twitter mais avec une plus grande flexibilité en ce qui concerne la diversification des points de vue.

Truth Social : l'application de Donald Trump est disponible aux USA

C'était annoncé depuis samedi, c'est désormais officiel, l'application Truth Social de Donald Trump est de sortie sur l'App Store pour toutes et tous. Une sortie dans un premier temps exclusivement réservées aux utilisateurs américains mais nul doute que l'application devrait arriver par chez nous dans les mois à venir.



Après une longue phase de bêta, la plateforme semble prête à accueillir toutes celles et ceux qui veulent s'exprimer librement, sans la moindre censure. Trump Media & Technology Group (TMTG), l'entreprise derrière Truth Social, n'a qu'un seul but en tête à savoir accueillir les personnes censurées sur Facebook, Twitter, Facebook... Pour rappel, il y a un an, Donald Trump a été banni de Twitter ainsi que de Facebook jusqu'en 2023.

Le fonctionnement de l'application devrait être simple. Un style classique avec un fil d'actualité, des abonnements, des notifications et un système de like. La photo démontre d'ailleurs la très forte ressemblance avec Twitter. La grosse différence, et c'est ce qu'à souligner Trump en personne, c'est que l'on ne va pas vous censurer parce que vous exprimez un avis contraire à l'avis général. Le système de "compte certifié" devrait être également de la partie.



Pour la partie des finances, TMTG a fusionné avec la société Digital World Acquisition Corp et devrait en échange percevoir 293 millions de dollars. N'oublions pas la levée de fonds de 1 milliard de dollars auprès d'investisseurs privés même si l'argent ne sera pas disponible immédiatement.



Le projet semble solide, maintenant il ne reste plus qu'à voir si les utilisateurs seront curieux et s'y rendront. Pour ce qui est de la promesse autour de la liberté d'expression, espérons qu'elle soit respectée. On se rappelle de Parler qui avait été largement critiqué pour laisser prospérer certains idées. Quoi qu'il en soit, nous n'y avons pas accès en France pour le moment.

Des débuts ratés pour Truth ?

Mise à jour de 16h45 :

Beaucoup de ceux qui téléchargent l'application n'ont pas pu l'utiliser, en raison de divers messages d'erreur lors de la tentative d'enregistrement d'un compte.

Voici ce que rapporte notamment CNET :

Les personnes qui téléchargent l'application ont signalé avoir vu des messages d'erreur lorsqu'elles ont essayé d'entrer une date de naissance, un e-mail ou un numéro de téléphone pour créer un compte. « Quelque chose s'est mal passé. Veuillez réessayer", peut-on lire dans le message. D'autres ont déclaré avoir été placés sur une liste d'attente après s'être inscrits. « En raison de la demande massive, nous vous avons placé sur notre liste d'attente », peut-on lire dans le message, qui comprenait un numéro de liste d'attente.

D'autres voient un flux d'erreurs "Échec de l'enregistrement de votre compte". Ça commence bien...

Télécharger l'app gratuite Truth Social