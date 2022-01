Le réseau social Truth Social de Donald Trump sera lancé le 21 février 2022

Malgré son interdiction sur les réseaux sociaux, la parole de Donald Trump continue d'atteindre les Américains grâce à ses nombreux partisans qui le soutiennent. Banni de Twitter, Facebook, Instagram, YouTube... L'ancien Président des États-Unis compte bien faire son grand retour, non pas en forçant Twitter à revenir sur sa décision, mais via son propre réseau social.

Truth Social, le retour de Trump

Vous êtes exaspéré par la censure qui sévit sur les publications et tweets autour de la politique, la crise sanitaire ou encore des vaccins ? Rassurez-vous... Donald Trump débarque à la rescousse et souhaite rétablir la liberté d'expression avec son propre réseau social.



Déjà mentionné à la rentrée de l'année dernière, le projet Truth Social arrive bientôt à maturité après une longue période de développement et de bêta. Selon Trump Media & Techonology Group (TMTG), l'application iOS du réseau social ainsi que le site web seront accessibles pour tous les utilisateurs qui veulent s'inscrire dès le 21 février 2022.



Énormément d'argent a été investi dans Truth Social, TMTG s'est associé au mois de septembre à Digital World Acquisition Corp pour lever la somme de 293 millions de dollars à Wall Street. Les deux groupes ont réussi à passer le montant de l'investissement à 1 milliard de dollars, il y a quelques semaines. Cet exploit a été possible grâce à un autre engagement qui n'a pas été révélé publiquement.

Truth Social se dit être une future plateforme qui souhaite "encourager une conversation mondiale ouverte, libre et honnête sans discrimination d'idéologie politique".

Pour son lancement dans un peu plus d'un mois, Truth Social sera accessible via l'adresse truthsocial.com, vous retrouverez également une application iOS, mais uniquement disponible aux États-Unis. Bien sûr, ce ne sera qu'une question de quelques mois avant un déploiement à l'international.

En attendant l'ouverture, vous pouvez vous abonner aux newsletters qui vous avertiront de l'arrivée de Truth Social.



Comme vous pouvez le constater dans l'image ci-dessous, le réseau social de Donald Trump sera un copier/coller de l'interface de Twitter. On retrouve des profils identiques avec une liste d'abonnement et de followers ainsi que des publications qui ont les mêmes boutons que le retweet ou le like. Trump ne devrait pas être dépaysé quand il utilisera son application !



À voir maintenant si Truth Social arrivera à prendre le dessus face à des géants comme Twitter, Facebook ou Instagram. Ces réseaux sont extrêmement populaires aux États-Unis et dans le reste du monde, ils possèdent tous des centaines de millions d'utilisateurs et dominent un marché déjà très... saturé !

Mais visiblement, Truth Social aura un avantage que les autres n'auront pas : les publications exclusives de Donald Trump qui n'a plus le droit de s'exprimer sur un réseau social depuis l'assaut mené contre le Capitole, le 6 janvier 2021.



Côté iPhoneSoft, on se retrouvera bien évidemment sur Truth Social dès son lancement. Si l'application iOS ne sera pas disponible sur l'App Store français, le site (avec une version mobile) sera accessible et ouvert aux inscriptions des personnes résidentes à l'étranger.



