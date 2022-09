Google ne veut pas de Truth Social (le réseau social de Donald Trump) sur le Play Store

Donald Trump est un homme qui aime s'exprimer, ne pouvant plus le faire sur les réseaux sociaux les plus populaires, le 45e Président des États-Unis a décidé de créer son propre réseau social. Truth Social est disponible depuis un bon moment aux États-Unis, vous pouvez y accéder via la version web, via l'application iOS, mais ce ne sera pas possible par une app Android, car Google affiche un refus systématique d'une publication sur le Play Store !

Truth Social est refusé sur le Play Store

"Le Twitter libre", voici comment on pourrait décrire Truth Social, Donald Trump y promet une liberté d'expression sans la censure oppressante et récurrente qu'on peut constater sur des réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook.

L'application a passé avec succès les étapes de validation de l'App Store, Apple n'y a vu aucun problème, mais à tout de même demander à l'équipe de Truth Social de veiller à bien supprimer les contenus qui violent les règles de l'App Store.

Jusqu'ici, l'application est toujours disponible et Apple n'a émis aucune sanction envers Truth Social pour des engagements qui n'ont pas été tenus.



Si au premier abord le réseau social paraît plutôt "clean" et "honnête" sur la modération, Truth Social n'arrive pas à débarquer sur le Play Store, Google a une vision moins optimiste que celle d'Apple. Selon la firme de Mountain View, la modération sur le réseau de Donald Trump est clairement insuffisante, ce qui permettrait à des contenus indésirables de se propager très rapidement et d'atteindre un grand nombre d'utilisateurs en un temps record.

Pour refuser une application, Google se doit d'apporter une raison aux développeurs, le motif qui aurait été présenté serait des multiples violations au règlement du Play Store.

L'entreprise ne le dit pas ouvertement, mais certains contenus ne seraient pas passés au moment de la vérification, on parle de publications de type "fake news" sur les vaccins Covid-19, la politique et la santé mentale de Joe Biden, sur la guerre en Ukraine... Des publications qui auraient dû être supprimées par l'équipe de modération de Truth Social, mais qui ne l'ont pas été.



Du côté de Truth Social, on affirme vouloir intégrer les rangs du Play Store (ce qui permettra d'avoir une grande visibilité). Pour cela, le réseau social de Donald Trump annonce s'engager à régler ces problèmes dans les meilleurs délais afin de relancer une demande de validation au Play Store le plus tôt possible.



D'après Fox Business Network, le refus d'accès au Play Store pour Truth Social ne serait pas exclusivement lié à des contenus indésirables, une sombre affaire serait en cours avec l'hébergeur du réseau social. Selon certaines indiscrétions, Truth Social aurait cessé les paiements à son hébergeur depuis plusieurs mois, malgré une récente campagne de financement à 15 millions de dollars qui indique la bonne santé financière du réseau.



Disponible sur l'App Store US depuis la fin février, Truth Social connaît une forte popularité, l'application est régulièrement parmi les plus téléchargées dans sa catégorie.

Pour le moment, Truth Social n'est pas encore disponible hors des États-Unis, toutefois, Donald Trump a l'ambition de déployer son réseau social dans d'autres pays à travers le monde afin d'offrir "plus de liberté d'expression". Pour l’instant, aucune communication n'a été réalisée en ce qui concerne une disponibilité prochaine en France et dans le reste de l'Europe.



Télécharger l'app gratuite Truth Social