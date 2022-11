Voici Mastodon, le réseau social libre qui veut concurrencer Twitter

Depuis l’énième retournement de situation qui a fini par conduire au rachat de Twitter par Elon Musk, certains utilisateurs ont indiqué vouloir quitter la plate-forme désormais dans les mains du patron de Tesla et SpaceX au profit d’alternatives. Parmi elles, nous avons surtout repéré Mastodon, une solution indépendante qui d’insipide fortement du concept de l’oiseau bleu, un peu comme Parler ou Truth.

Mastodon profite du changement chez Twitter

Si la phrase «L’oiseau est libéré» du nouveau patron Elon Musk a fait le bonheur de millions de personnes le jeudi 27 octobre, après avoir officialisé le rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars, d’autres cherchent à quitter la plateforme.



Et il semblerait qu’une grande partie des mécontents se soient dirigés vers Mastodon. Créé en 2016, le réseau social identifié par un mammouth a profité d’un joli effet de levier avec des inscriptions par dizaines de milliers chaque jour depuis le rachat. Pour le coup, le service a utilisé Twitter pour partager la bonne nouvelle :

For anyone wondering, Mastodon got over 70K sign-ups yesterday alone. Let's keep the momentum going! The "public square" of the web must not belong to any one person or corporation! — Mastodon (@joinmastodon) October 30, 2022



​​​La raison principale de cet afflux serait que la crainte d’une liberté d’expression trop grande et incontrôlée sur le réseau social de Musk qui souhaite redonner la parole à tout le monde.

C’est quoi Mastodon ?

Voici comment se présente lui-même Mastodon :

Mastodon est le plus grand réseau social décentralisé de l'internet. Au lieu d'un site Web unique, c'est un réseau de millions d'utilisateurs dans des communautés indépendantes qui peuvent interagir les unes avec les autres, de manière transparente. Quel que soit votre domaine d'intérêt, vous pouvez rencontrer des personnes passionnées qui publient des messages à ce sujet sur Mastodon !



Rejoignez une communauté et créez votre profil. Trouvez et suivez des personnes fascinantes et lisez leurs messages dans une chronologie sans publicité. Exprimez-vous à l'aide d'emoji, d'images, de GIFs, de vidéos et de fichiers audio personnalisés dans des messages de 500 caractères. Répondez à des fils de discussion et rebloguez des messages de n'importe qui pour partager des choses intéressantes. Trouvez de nouveaux comptes à suivre et des hashtags à la mode pour élargir votre réseau.

Sur le papier, c’est exactement ce que propose Twitter avec des comptes à suivre et un fil d’actualité personnalisé. Même l’interface utilisateur ressemble à s’y méprendre au réseau de micro-bloging. Basiquement, Mastodon est utilisé pour publier des messages de 500 caractères accompagnés d'images, de sondages, de vidéos, etc., à l'intention d'un public d'adeptes et, à son tour, pour suivre des personnes intéressantes et recevoir leurs messages dans un fil d'actualité chronologique.

Mastodon vs Twitter : les différences

Dans un post de blog, le réseau social a par ailleurs vanté ses qualités et ses différences par rapport à Twitter, à l'époque où Elon Musk avait fait sa première tentative (en avril 2022).

L'une des différences principales selon son créateur, Eugen Rochko, c'est que Mastodon ne peut pas être acheté et détenu par un milliardaire. Le réseau n'est pas à vendre.



L'autre est que Mastodon, contrairement à Twitter, n'a pas de site web central - vous vous inscrivez auprès d'un fournisseur qui hébergera votre compte, de la même manière que vous vous inscrivez à Outlook ou Gmail, puis vous pouvez suivre et interagir avec des personnes utilisant différents fournisseurs. Tout le monde peut devenir un tel fournisseur, car Mastodon est gratuit et open-source. Il n'y a pas de publicité et permet aux personnes/communautés de s'autogérer.

Il est amusant de constater que l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à m'intéresser à l'espace décentralisé des médias sociaux en 2016, et qui m'a finalement conduit à créer Mastodon, était la rumeur selon laquelle Twitter, la plateforme que j'utilisais quotidiennement depuis des années à l'époque, pourrait être vendue à un autre milliardaire controversé. Parmi, bien sûr, d'autres raisons telles que toutes les terribles décisions prises par Twitter en matière de produits à cette époque. Et maintenant, cela s'est finalement produit, et pour les mêmes raisons, des masses de gens viennent à Mastodon.

L'objectif de Mastodon est que votre «fil soit rempli de ce qui vous importe le plus, et non de ce qu'une entreprise pense que vous devriez voir». Une idée utopique ?

Comment s'inscrire sur Mastodon ?

Vous savez tout sur Mastodon. Si vous souhaitez franchir le pas et tester ce réseau social alternatif. Le plus important, en tant que plateforme décentralisée, est de choisir un nom d'utilisateur et surtout de noter l'URL de votre instance. La plate-forme ne fonctionne pas de la même manière que celle de l'oiseau bleu, les serveurs changeant selon l'instance choisie.



Une fois inscrit via l'app iOS ou Android, vous pourrez vous abonner à divers profils et sujets, mais aussi commencer à poster vos messages.

Télécharger l'app gratuite Mastodon