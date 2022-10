Parler annonce un rachat potentiel de la part de Kanye West

Quand Donald Trump a été banni de l'ensemble des réseaux sociaux, on a rapidement aperçu une montée en flèche des alternatives à Twitter et Facebook. Ils promettent une plus grande liberté d'expression avec une modération nettement moins agressive. Le réseau "Parler" fait partie de ces réseaux qui ont rencontré un certain succès.

Parler bientôt racheté par Kanye West ?

Dans un communiqué de presse, Parlement Technologies (la société mère du réseau social "Parler") a annoncé être en négociation avec l'artiste Kanye West pour un éventuel rachat. L'entreprise ne révèle autant montant pour cette transaction, mais se dit être enthousiasmée par une reprise de son réseau par West qui est réputé pour être un grand défenseur de la liberté d'expression sur internet et dans la vie réelle.

Le communiqué déclare :

Parlement Technologies a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un accord de principe pour vendre Parler, la plate-forme pionnière mondiale de liberté d'expression non annulable, à Ye (anciennement connue sous le nom de Kanye West).

Ye prend courageusement position contre la censure de Big Tech. Il va utiliser ses talents pour mener le combat et créer un véritable environnement anti-censure.

Du côté de Kanye West, ce rachat est vu comme un geste patriotique pour défendre la parole des conservateurs américains. L'artiste déclare :

Dans un monde où les opinions conservatrices sont considérées comme controversées, nous devons nous assurer que nous avons le droit de nous exprimer librement.

Le PDG de Parlement, George Farmer, a affirmé que ce rachat allait "transformer le monde" et "changer la façon dont le monde pense à la liberté d'expression". Farmer salue "l'entrée révolutionnaire de West dans l'arène médiatique de la liberté d'expression".



En raison de soupçons selon lesquels Parler a été utilisé pour aider à orchestrer la prise d'assaut du Capitole américain l'année dernière, la plate-forme controversée a été supprimée des moteurs de recherche comme Google et sur les boutiques d'applications. Amazon a même mis fin à ses services cloud AWS qui hébergeaient le système.

Après que les développeurs ont travaillé dur pour un retour sur l'App Store sans sacrifier leur objectif principal, l'app a finalement été réintégrée à la fois sur l'App Store et sur le Google Play Store.



Pour le moment, nous ne savons pas à partir de quand l'accord sera définitivement signé, la seule information qui est mentionnée dans le communiqué, c'est que le rachat devrait se finaliser au cours du quatrième trimestre de 2022. D'autres informations arriveront probablement dans les prochains jours.

Source

Télécharger l'app gratuite Parler