Twitter réactive le compte de Kanye West

La liberté d'expression sur Twitter est quelque chose de précieux sous l'ère Elon Musk, même si les discours de haine ne sont pas acceptés, le nouveau patron estime que chacun doit être libre de dire ce qu'il veut tant que cela n'enfreint pas la loi. Kanye West a été banni plus d'une fois avec l'ancienne direction, comme avec la nouvelle, mais l'artiste arrive toujours à voir son compte se faire ré-activer.

Kanye West est de retour après des propos antisémites

On dit souvent que Kanye West est un artiste exceptionnel avec un talent éblouissant, mais le problème, c'est qu'il a toujours tendance à réfléchir après avoir parlé, ce qui lui vaut des interdictions régulières sur les réseaux sociaux. En décembre 2022, Kanye West avait révélé son admiration pour Adolf Hitler et les nazis dans une interview, quelques heures après, il avait tweeté un swastika, une croix gammée avec des branches perpendiculaires utilisée comme emblème par le Parti national-socialiste d'Adolf Hitler.



Sans grande surprise, moins d'une heure après la mise en ligne du tweet, les équipes de modération de Twitter avaient immédiatement suspendu le compte de l'artiste pour le motif de "discours de haine". Normalement, cette interdiction aurait dû être définitive, mais visiblement ce n'est pas le cas puisque Kanye West est de retour sur Twitter depuis quelques jours.

Comment interpréter cette réintégration sur le réseau social après ce qui s'est passé ? Si certains affirment que c'est grâce au lien d'amitié avec Elon Musk, d'autres expliquent que cette réactivation est symbolique pour la politique d'Elon Musk qui souhaite un respect de la liberté d'expression, mais toujours sans enfreindre les lois des pays où Twitter est disponible.



Cette décision va être bénéfique pour les utilisateurs qui privilégient Twitter pour obtenir plus de liberté d'expression que les réseaux sociaux concurrents, mais elle va être catastrophique auprès des annonceurs qui sont déjà nombreux à avoir supprimé leurs dépenses. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ne veulent plus voir leurs images de marque être associées à Twitter à cause de comptes comme celui de Kanye West ou Donald Trump qui sont régulièrement accusés de propager de la haine sur les réseaux sociaux.

Depuis sa réactivation, Kanye West n'a pas tweeté ni liké de tweets, il est probable que l'artiste revienne sur le réseau social quand il sortira un nouveau single ou même un nouvel album, ce qui ne devrait plus tarder, car son dernier album "Donda" date de 2021. Pour le moment, Elon Musk ne s'est pas exprimé sur le retour de Kanye West, sans doute pour éviter de démarrer une nouvelle polémique. Toutefois, beaucoup de gros comptes ont remarqué le retour de l'artiste.



