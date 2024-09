Netflix et le blocage du partage de compte : après analyse des résultats, c'est un succès !

Depuis sa création, Netflix avait toujours autorisé le partage de compte, estimant qu'il était normal qu'une personne qui paie tous les mois son abonnement puisse le partage avec qui elle veut. Aujourd'hui, cette politique a complètement changé face aux nombreux abus qu'il y a eu, le service de streaming a souhaité inciter les utilisateurs qui profitent du compte d'un tiers à payer leur propre abonnement. Si cette nouveauté a fortement été critiquée, c'est un succès selon les premiers résultats de Netflix !

Netflix se félicite de l'instauration de la restriction de partage de compte

Netflix a récemment exprimé sa satisfaction quant à l'efficacité de sa nouvelle politique anti-partage de mots de passe aux États-Unis. Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, a souligné cette réussite lors de la conférence d'UBS sur les médias et les communications. Cette stratégie a vu le jour en Amérique latine en 2022, où Netflix a commencé à appliquer des frais supplémentaires pour le partage de comptes en dehors du foyer familial. En février 2023, cette initiative s'est étendue au Canada, à la Nouvelle-Zélande, en Espagne, en France et à d'autres pays européens, avant d'atteindre les États-Unis, le Royaume-Uni, et d'autres régions en mai 2023.



Cette décision faisait suite à une période difficile pour Netflix, qui avait connu une perte d'abonnés et une baisse de revenus au premier trimestre de 2022. Pour inverser cette tendance, l'entreprise a adopté une approche multifacette : arrêter le partage de mots de passe, augmenter les tarifs, et introduire un abonnement avec publicités.

Avant l'application de ces mesures, près de 222 millions de foyers abonnés partageaient leur compte avec environ 100 millions de foyers non payants. Cependant, après la mise en œuvre de ces changements, Netflix a observé une augmentation notable des abonnements. En effet, au deuxième trimestre de 2023, six millions de nouveaux abonnés ont été enregistrés, signalant un renversement de la tendance précédente.



L'impact financier de ces politiques a été positif. Netflix a enregistré une croissance de revenus dans toutes les régions où le partage de compte est devenu payant. Plus impressionnant encore, au troisième trimestre de 2023, l'entreprise a accueilli 8,8 millions de nouveaux abonnés, une hausse spectaculaire par rapport aux 2,4 millions du même trimestre de l'année précédente.



Pour mettre en œuvre cette politique, Netflix a restreint le partage de comptes aux membres du même foyer. La société utilise désormais des données de localisation et l'adresse IP pour contrôler et assurer le respect de cette règle. Le blocage du partage de compte par Netflix a prouvé son efficacité, se traduisant par une augmentation des abonnements et des revenus. Cette stratégie, bien qu'initialement controversée, semble avoir été la bonne décision pour l'entreprise, lui permettant de renforcer sa position sur le marché concurrentiel du streaming.



